F1, Test Barcellona 2019: risultati e classifica dei tempi prima giornata. Vettel chiude in vetta, le Mercedes non forzano

La prima giornata dei test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona ha regalato immediatamente spunti interessanti. I piloti hanno sfruttato un meteo perfetto per forzare e bruciare le tappe nella conoscenza delle rispettive monoposto. Il più veloce, e non di poco, è risultato Sebastian Vettel (Ferrari) in grado di precedere Carlos Sainz (McLaren) Romain Grosjean (Haas) e Max Verstappen (Red Bull). Le Mercedes, con Valtteri Bottas alla mattina, e Lewis Hamilton al pomeriggio, si sono nascoste, terminando la giornata a debita distanza dai migliori tempi. Andiamo a conoscere nel dettaglio la classifica dei tempi della prima giornata del Montmelò.

RIEPILOGO TEMPI PRIMA GIORNATA TEST F1 BARCELLONA 2019

1 Vettel (Ferrari), 1m18.161s (169 giri)

2 Sainz (McLaren), 1m18.558s (119)

3 Grosjean (Haas), 1m19.159s (65)

4 Verstappen (Red Bull), 1m19.426s (128)

5 Raikkonen (Alfa Romeo), 1m19.462s (114)

6 Kvyat (Toro Rosso), 1m19.464s (77)

7 Perez (Racing Point), 1m19.944s (30)

8 Bottas (Mercedes), 1m20.127s (69)

9 Hamilton (Mercedes, 1m20.135s (81)

10 Hulkenberg (Renault), 1m20.980s (65)

11 Ricciardo (Renault), 1m20.983s (44)



