F1, Sebastian Vettel: “Avevo una macchina vicina alla perfezione. Faccio i complimenti ai tecnici”

1’18″161, 169 giri: sono questi i numeri della prima giornata del tedesco Sebastian Vettel nei test di F1 a Barcellona (Spagna). Sul circuito catalano la Ferrari ha fatto capire a tutti di esserci e di andar forte. Certo, siamo ancora nella fase pre-stagionale nella quale tutto va contestualizzato ma di sicuro a Maranello non si possono lamentare.

La SF90, realizzando con estrema facilità il nuovo record ufficioso della pista (in gara), si è dimostrata una monoposto che gode di una base ottima, su cui si dovrà lavorare. A confermare queste impressioni altamente positive ci ha pensato proprio Vettel che, al termine di questa giornata di lavoro, aveva un viso sereno e soddisfatto: “Sono arrivato senza particolari aspettative qui, il mio approccio è stato graduale – le prime parole in conferenza stampa del tedesco – Il nostro obiettivo era quello di accumulare chilometri e comprendere il comportamento della macchina. Avevamo già fatto alcuni giri nel giorno precedente (il filming day ndr.) e oggi la vettura ha funzionato in ogni aspetto. Voglio fare per questo i complimenti ai tecnici che mi hanno messo a disposizione una monoposto in cui siamo stati vicini alla perfezione. Ovviamente è presto per dirlo ma le risposte che abbiamo avuto mi danno fiducia“.

A questo punto non resta che vedere quali saranno i riscontri dei prossimi giorni, anche nel confronto con il compagno di squadra Charles Leclerc, molto atteso alla vigilia, e da cui tutti ti si aspettano qualcosa di speciale. Il monegasco girerà domani e il confronto con il 4 volte iridato sarà inevitabile

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NEWS SULLA F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI