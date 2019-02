F1, Test Barcellona 2019: i risultati del mattino, Sebastian Vettel vola a metà giornata col record della pista in gara ufficioso!

Ferrari's German driver Sebastian Vettel drives during the tests for the new Formula One Grand Prix season at the Circuit de Catalunya in Montmelo in the outskirts of Barcelona on February 18, 2019. (Photo by LLUIS GENE / AFP)

Si sono finalmente riaccesi i motori del Mondiale di F1. Dopo la lunga pausa invernale e la carrellata delle presentazioni, è il momento della pista e dei tempi sul giro nei primi Test di Barcellona (Spagna), sede ormai tradizionale delle prove pre-stagionali del Circus.

La curiosità era tanta e il primo risultato del cronometro sorride assai alla Ferrari. La SF90 guidata dal tedesco Sebastian Vettel è stata fin da subito performante e consistente, inanellando in questa prima parte di sessione 72 tornate, con il best time di 1’18″161 (nuovo record ufficioso della pista in gara) con il compound 3. Una prova di grande efficienza del pacchetto di Maranello, tenendo conto sia della velocità che della durata. Tracciare dei bilanci è totalmente prematuro ma non si può certo essere scontenti. L’unica disavventura per Seb, se così la vogliamo chiamare, è stato un testacoda nelle prime battute, nell’ultima variante prima dei box, che però non ha certo demoralizzato il quattro volte iridato.

Dietro al ferrarista, sorprende la Racing Point del messicano Sergio Perez (1’19″944), sempre con le mescole c3, precedendo la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas. Il nordico delle Frecce d’Argento guida il gruppo delle vetture con la tipologia di mescola più dura (compound 2), accusando però quasi 2″ di ritardo dalla vetta (1’20″127). Un distacco sensibile che non può essere completamente giustificato dalla differente gomma usata. E’ chiaro che bisognerebbe sapere il programma portato avanti da Bottas, il secondo pilota più attivo in pista (69 giri).

A seguire troviamo uno degli osservati speciali: il finlandese Kimi Raikkonen, autore di un’uscita di pista in curva 5 nei primi minuti della sessione. Un contrattempo che non ha impedito al veterano nordico di ottenere con la sua Alfa Romeo motorizzata Ferrari il quarto crono (1’20″160, compound 2, 46 giri). in quinta piazza la Red Bull motorizzata Honda di Max Verstappen (1’20″174, c2), entrato in pista con un po’ di ritardo, impegnato nel testare la mescola più dura e completando 52 giri. Gli altri della lista sono stati lo spagnolo Carlos Sainz (1’20″430, c2, 56 giri) sulla McLaren, il tedesco Nico Hulkenberg (1’20″980, c2, 65 giri) sulla Renault, il francese Romain Grosjean (1’21″500, c2, 18 giri) sulla Haas (ferma a lungo al box per un problema tecnico) e il russo Daniil Kvyat (1’21″735, C3, 35 giri) sulla Toro Rosso. Appuntamento alle 14.00 per la seconda di questo day-1.

ORDINE DEI TEMPI – DAY -1 MATTINATA – TEST BARCELLONA 2019

1 Vettel Ferrari 1m18.161s 2 Perez Racing Point 1m19.944s 3 Bottas Mercedes 1m20.127s 4 Raikkonen Alfa Romeo 1m20.160s 5 Verstappen Red Bull 1m20.174s 6 Sainz McLaren 1m20.430s 7 Hulkenberg Renault 1m20.980s 8 Grosjean Haas 1m21.500s 9 Kvyat Toro Rosso 1m21.732s

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse