F1, Test Barcellona 2019: risultati day3. Vettel macina chilometri, che marcia della Ferrari! Kvyat firma il miglior tempo

Terzo giorno di Test F1 collettivi andato in archivio a Barcellona (Spagna) e la prima novità di questo day-3 è non vedere una Ferrari davanti. È stato il russo della Toro Rosso Daniil Kvyat a firmare il miglior tempo, sfruttando alla perfezione negli ultimi minuti il compound C5 (il più morbido). Alle sue spalle il finlandese Kimi Raikkonen con la sua Alfa Romeo. Il Campione del Mondo 2007 ha spinto la C38 al limite ottenendo il tempo di 1’17″762, anch’egli usando le mescole C5. Nel caso di Kimi però c’è stata anche una buona consistenza viste le 138 tornate effettuate. In terza piazza la Renault dell’australiano Daniel Ricciardo (1’18″164), che ben ha sfruttato il treno di gomme C4 per entrare nella top-3 negli ultimi minuti.

Si può sorridere in casa Ferrari. Sebastian Vettel (quarto) non è stato il migliore ma comunque il programma è stato portato a compimento a pieni voti. L’1’18″350 con le mescole C3 e le 134 tornate completate hanno permesso al teutonico di ultimare con anticipo le sue prove, senza problemi. Pertanto il quattro volte iridato può ritenersi soddisfatto delle risposte della sua SF90. In quinta posizione troviamo la Red Bull di Max Verstappen e l’olandese è stato quello che più ha impressionato come passo gara. Autore di 1’18″787 (gomme C3), Max ha inanellato diversi giri (109) sul passo dell’1’22” mettendo in evidenza una grande costanza con la RB15. Alla vigilia l’affidabilità del motore Honda era tra le grandi incognite, soprattutto dal punto di vista dei consumi. Tuttavia, quanto fatto vedere dal pilota quest’oggi può confortare il team di Milton Keynes.

Scorrendo la classifica ci sono la Renault del tedesco Nico Hulkenberg (1’18″800, gomme C4), il francese Romain Grosjean (1’19″189, gomme C3) con la Haas (fermato da un problema tecnico nel corso della sessione pomeridiana), il brasiliano Pietro Fittipaldi (1’19″249, gomme C4) con l’altra Haas, lo spagnolo Carlos Sainz Jr (1’19″354, gomme C3) con la McLaren e il messicano Sergio Perez (1’20″102, gomme C3) a completare la top-10.

Curiosamente undicesima e dodicesima posizione per le due Mercedes di Valtteri Bottas (1’20″693) e di Lewis Hamilton (1’20″818). 182 giri complessivi per le due vetture e long run affrontati senza nessun problema dalla W10 che continua il proprio lavoro senza intoppi non avendo alcuna necessità di spingere, conscia delle proprie possibilità. A chiosa giusto parlare della Williams che quest’oggi ha effettuato il proprio shakedown, permettendo al britannico George Russell di scendere in pista e iniziare l’avventura con la FW42 che si preannuncia decisamente in salita.

