LIVE Biathlon, Staffetta maschile Canmore 2019 in DIRETTA: gara imprevedibile, Italia per la sorpresa

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4×7,5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Canmore, in Canada: appuntamento oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 20.30 italiane. Sul difficilissimo campo gara nordamericano proveranno a stupire tutti gli italiani: in corsa Thomas Bormolini, Dominik Windisch (eccellente quinto ieri), Thierry Chenal e Lukas Hofer. Mission impossible per il podio, si può però sognare una top-5 se tutto dovesse andare per il meglio. Grande favorita ovviamente la Norvegia di un Johannes Boe straripante, assenze in casa Germania e Francia, dunque non dovrebbero esserci problemi per la nazionale scandinava.

OA Sport vi propone la diretta live della staffetta 4×7,5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, venerdì 8 gennaio, la gara inizierà alle ore 20.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 20.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

