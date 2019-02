LIVE Biathlon, Staffetta femminile Canmore 2019 in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per guidare l’Italia alla vittoria

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, venerdì 8 febbraio, alle ore 22.45 italiane Dorothea Wierer, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier e Lisa Vittozzi proveranno a far saltare il banco in una gara in cui l’Italia deve recitare il ruolo dell’outsider.

I tecnici azzurri hanno scelto di lasciare fuori Alexia Runggaldier, dunque cambia ancora l’ordine delle frazioniste azzurre: l’Italia sarà al via con Lisa Vittozzi in apertura, poi sarà la volta di Nicole Gontier, che lancerà Dorothea Wierer, mentre in chiusura toccherà a Federica Sanfilippo.

OA Sport vi propone la diretta live della staffetta 4×6 km femminile della Coppa del Mondo di biathlon: oggi, venerdì 8 gennaio, la gara inizierà alle ore 22.45 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 22.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Federico Angiolini)

