LIVE Sport Invernali, DIRETTA 8 febbraio: venerdì da non perdere con Mondiali sci, speed skating e biathlon

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli sport invernali di questo 8 febbraio. Tante carne al fuoco, o forse, al gelo quella che ci apprestiamo a gustare…Da non perdere i Mondiali di sci alpino che assegneranno le medaglie nella combinata femminile. Assente Mikaela Shiffrin tante saranno le candidate al successo e la nostra Federica Brignone vorrà provarci. Poi sarà la volta dei Mondiali sulle singole distanze di speed skating dove gli azzurri cercheranno di ben figurare.

Ghiaccio sempre protagonista con la tappa di Coppa del Mondo a Torino, dove Martina Valcepina e compagni vorranno regalare al pubblico di casa forti emozioni. E poi come dimenticarci del biathlon in quel di Canmore (Canada). Con temperature ai limiti della sopportazione umana vivremo salvo cancellazioni per cause di forza maggiore, le staffette maschile e femminile e il Bel Paese ha le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE degli sport invernali di questo 8 febbraio: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti: si comincia alle ore 09.30. Buon divertimento!

