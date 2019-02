LIVE Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund in DIRETTA: risultati ottavi Champions League in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund, partite valide per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019. Sarà una grande serata di calcio europeo con due sfide che promettono gol e spettacolo. I campioni in carica del Real volano ad Amsterdam contro i giovani terribili dell’Ajax. I Blancos sono in ripresa, dopo un inizio di stagione veramente complicato, e sono reduci dalla bella vittoria nel derby in casa dell’Atletico, ma dovranno fare molta attenzione ad un’Ajax che in questa stagione ha già saputo fermare il Bayern Monaco e che offre un gioco davvero eccezionale e spumeggiante con tantissimi giovani pronti per i top club di tutta Europa.

Tottenham-Borussia Dortmund è probabilmente tra gli ottavi di finale più incerti e spettacolari di tutta la Champions League. Sia all’andata che al ritorno c’è la speranza per i tifosi neutrali di vivere due partite emozionanti e ricche di gol. Gli inglesi si sono qualificati grazie al suicidio dell’Inter con il PSV e vogliono sfruttare questa chance avuta per puntare ad un risultato importante in Europa, cosa che finora non quasi mai riuscita. I tedeschi, invece, sono in testa alla Bundesliga ed il nuovo corso firmato Lucien Faivre ha già portato grandissimi risultati. Ora serve la consacrazione anche in campo europeo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund, andata degli ottavi di finale di Champions League 2019: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 21.00. Buon divertimento!

AJX-REA 6′ Casemiro ruba palla e lancia in contropiede Bale. Il gallese rientra e calcia forte, ma il suo tiro è centrale ed Onana blocca.

TOT-DOR 5′ Lucas Moura! Il brasiliano si coordina benissimo con il sinistro e il suo tiro al volo sfiora il palo alla sinistra di Lloris.

AJX-RMA 4′ Continua la pressione dell’Ajax. Real in difficoltà in questo inizio di partita.

TOT-DOR 3′ Lungo giro palla dei tedeschi. Il Tottenham aspetta il Borussia e prova a punire in contropiede.

AJX-RMA 1′ Subito grande inizio degli olandesi spinti dal tifo del pubblico. Cross di Ziyech, ma Sergio Ramos fa buona guardia.

PARTITI ANCHE AD AMSTERDAM!

SI PARTE A WEMBLEY! Comincia Tottenham-Borussia Dortmund.

21.01: Minuto di silenzio su entrambi i campi per ricordare lo sfortunatissimo Emiliano Sala e anche Gordon Banks.

21.00: Sorteggio tra i due capitani. Ormai è tutto pronto.

20.57: Risuona l’inno della Champions League sui due campi. Sta per cominciare la grande serata di Champions League.

20.55: Tutto prontissimo anche a Wembley. Tra poco Tottenham-Borussia Dortmund.

20.53: Grandissimo spettacolo ad Amsterdam. Gli olandesi sognano l’impresa contro il Real Madrid.

20.48: Tra pochissimo cominceranno entrambe le sfide.

20.40: L’Ajax è stata una delle cinque squadre capaci di rimanere imbattute nella fase a gironi di questa Champions, insieme a Barcellona, Bayern Monaco, Lione e Porto.

20.34: Un altro dei protagonisti della serata è sicuramente Jadon Sancho, 18enne inglese passato al Borussia Dortmund lo scorso anno dopo aver giocato nelle giovanili del Manchester City.

20.28: Nel Real Madrid fari puntati sul giovanissimo Vinicius. Il brasiliano è la nuova stella del Real Madrid di Solari e su di lui il tecnico argentino sta puntando tantissimo.

20.25: Grande curiosità per l’Ajax che lascia in panchina sia Huntelaar sia Doldberg, affidandosi ad un tridente di piccoletti composto da Neres, Tadic e Ziyech.

20.20: Tra Tottenham e Borussia spiccano comunque delle grandissime assenze. Tra gli inglesi non ci sono gli infortunati Kane e Alli, mentre nel Dortmund mancherà Reus.

20.18: Il Real Madrid è sicuramente favorito contro l’Ajax, mentre molto più equilibrato il match di Wembley.

20.16: C’è davvero grande attesa per le due sfide di questa sera. Due partite che promettono grandissimo spettacolo e soprattutto tanti gol.

20.10: Queste le formazioni ufficiali di Tottenham-Borussia Dortmund

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Son. All.: Pochettino.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Toprak, Zagadou, Diallo, Witsel, Dahoud, Delaney, Sancho, Gotze, Pulisic

20.06: Queste le formazioni ufficiali di Ajaax-Real Madrid

AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, van de Beek, Schöne; Neres, Tadić, Ziyech.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Kroos, Casemiro, Modrić; Bale, Benzema, Vinícius.

20.00: Buonasera cominciamo la diretta di Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund.