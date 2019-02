Champions League 2019, Ajax-Real Madrid 1-2: Asensio e Benzema salvano i Campioni. Tottenham travolge Borussia

Questa sera si sono giocati due match validi per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio e lo spettacolo non è mancato con ben sei gol segnati complessivamente sui due campi e tanti colpi di scena.

Il Real Madrid ha sconfitto l’Ajax per 2-1 a domicilio, i Campioni d’Europa hanno sofferto tantissimo nella tana dei lancieri che avrebbero meritato ben altro risultato ma alla lunga è uscita fuori la maggiore esperienza dei blancos che hanno ottenuto una vittoria fondamentale in vista del ritorno in programma tra tre settimane al Santiago Bernabeu. I padroni di casa pressano fin dal primo minuto e decidono di fare la partita a velocità folli per sorprendere i blasonati avversari, al 26′ Dusan Tadic colpisce il palo sinistro. Al 39′ il VAR fa il proprio esordio in Champions League, per la prima volta nella storia la moviola in campo annulla un gol: Nicolas Tagliafico segna con un colpo di testa ma viene ravvisato un fuorigioco millimetrico di Tadic. Allo scoccare dell’ora di gioco il Real trova il gol del vantaggio: azione personale di Vinicius Junior che si divora la difesa, entra in area e suggerisce per Benzema che tira un destro violentissimo trovando la rete. L’Ajax non si demoralizza, continua a costruire azioni importanti e al 75′ pareggia: David Neres la mette in mezzo per Hakim Ziyech che questa volta insacca dopo che nel primo tempo Courtois aveva compiuto un miracolo su di lui. Tutto sembra indirizzato verso il pareggio ma all’87’ Marco Asensio devia sottoporta il bel cross dalla destra di Daniel Carvajal e regala il successo agli spagnoli.

Il Tottenham ha invece travolto il Borussia Dortmund con un roboante 3-0 e ha ipotecato la qualificazione ai quarti di finale. Dopo un primo tempo relativamente equilibrato, gli inglesi passano in vantaggio al 47′ con Son Heung-Min che colpisce al volo il bel cross di Jan Vertonghen. I padroni di casa spingono e mettono in crisi i tedeschi che nel finale capitolano: all’83’ lo stesso Vertonghen si inventa una magia di sinistro su assist di Serge Aurier, all’86’ Llorente arrotonda con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Eriksen.

