LIVE Modena-Civitanova volley, Champions League 2019 in DIRETTA: emiliani ok ai vantaggi, avanti 1-0

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per le sorti del girone, il derby italiano mette in palio una posta elevatissima: Civitanova è già certa del primo posto e della qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale ma vuole vincere per essere testa di serie nel sorteggio della fase a eliminazione diretta, Modena è invece con le spalle al muro ed è obbligata a imporsi per poter continuare a inseguire il secondo posto in classifica.

La Lube è reduce dalla finale persa in Coppa Italia, dopo essere stata avanti 2-0 si è fatta rimontare da Perugia che in semifinale si era sbarazzata dei Canarini. I cucinieri sono decisamente più in forma e partiranno con i favori del pronostico, gli emiliani hanno assolutamente bisogno di invertire la rotta dopo aver perso le ultime tre partite giocate: i ragazzi di Julio Velasco non possono più sbagliare e ci si attende un pronto riscatto di fronte al proprio pubblico. Gli uomini di Fefé De Giorgi puntano a rimettersi in marcia dopo aver perso sette finali in quindici mesi: Osmany Juantorena, Tsvetan Sokolov, Leal, Simon e compagni sono desiderosi di piazzare il colpaccio in trasferta. Dall’altra parte della rete servirà il migliore Ivan Zaytsev anche perché i gialloblù sono privi del palleggiatore titolare Micah Christenson che si è dovuto operare al menisco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Modena-Civitanova, match valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.

5-4 Vincente il primo tempo di Anzani

4-4 Juantorena sulle mani del muro da zona 4. Grande attacco

4-3 Keemink di seconda intenzione vincente

3-3 Vincente la diagonale di Leal. inutile la difesa di Urnaut

3-2 Sbaglia la battuta Sokolov

2-2 Stankovic chiude un’azione lunghissima con difese da una parte e dall’altra

2-1 Out l’attacco di Sokolov

1-1 Primo tempo di Simon

27-25 Murooooooooooooo!!! Simone Anzani chiude il primo set!!! C’è ancora vita per Modena che vince il primo set: 1-0

26-25 Aceeeeeeeeeeeeeee!!! Urnauuuuuuuuuuuut!!!

25-25 Urnaut risolve un problema a Modena dopo il muro di Civitanova su Zaytsev

24-25 Vincente l’attacco di Juantorena da posto 4

24-24 Zaytsev sulle mani alte del muro da seconda linea annulla il set ball a Civitanova

23-24 Vincente Sokolov da seconda linea sulle mani del muro modenese

23-23 Keemink di seconda intenzione vincente!

22-23 Primo attacco vincente di Leal da zona 4

22-22 Out la battuta di Simon

21-22 Fallo di accompagnata di Bednorz che aveva spinto il pallone da zona 4 mettendolo a terra

21-21 Sbaglia la battuta Zaytsev

21-20 Errore di Juantorena al servizio

20-20 Il primo tempo di Simon! Civitanova completa la rimonta

20-19 Muroooooooooo!!! Simooooooooooooooon su Zaytsev

20-18 Errore al servizio Anzani

20-17 Bednorz attacca vincente da zona 4, bravo Keemink che lo fa attaccare con il muro a uno

19-17 Muro out di Juantorena da posto 4

19-16 Urnaut da zona 2 sulle mani del muro

18-16 Parallela vincente di Sokolov da seconda linea con il muro scomposto

18-15 Vincente il pallonetto in primo tempo di Anzani

17-15 Out l’attacco di Zaytsev da seconda linea

17-14 Invasione a rete di Modena

17-13 Vincente il diagonale da posto 4 di Urnaut che conquista il suo primo punto nel match

16-13 Out l’attacco da seconda linea di Zaytsev

16-12 Vincente l’attacco da zona 4 di Bednorz

15-12 Muroooooooooo!!! Stankovic su Zaytsev!!!

15-11 Vincente la parallela di Sokolov da zona 2

15-10 Primo tempo vincente di Holt!

14-10 Primo tempo vincente di Simon

14-9 Errore al servizio di Bruno

13-9 Al terzo tentativo e con l’aiuto di Rossini Juantorena riesce a mettere a terra la diagonale da zona 4

13-8 Out la pipe di Leal che è in difficoltà

12-8 Invazione Civitanova

11-8 Vincente il diagonale di Juantorena da zona 4

11-7 Ancora out l’attacco di seconda linea di Sokolov

10-7 Errore grave di Sokolov che mette out l’attacco di seconda linea dopo la free ball per Civitanova

9-7 Vincente il primo tempo di Stankovic

9-6 Primo tempo di Holt potente

8-6 Out il servizio di Bednorz

8-5 Muroooooooooooo!!! Keemink su Leal!!!

7-5 Bednorz da zona 4 in diagonale

6-5 Aceeeeeeeee!!! Simoooooooooooon!!!!

6-4 Sokolov vincente sulle mani del muro

6-3 Sokolov da posto 2 con il muro a uno senza problemi

6-2 Murooooooooooo!!! Holt su Leal

5-2 Picchia forte Zaytsev in battuta e sulla free ball non sbaglia Bednorz sulle mani del muro da posto 4

4-2 Zaytsev sulle mani del muro da seconda linea

3-2 Vincente sulle mani del muro l’attacco lungolinea di Bednorz da zona 4

2-2 Attacco vincente di Simon in primo tempo

1-2 In rete il primo tempo di Simon, palla bassa

1-1 Mano out di Bednorz da zona 4

0-1 Juantorena attacca in modo vincente da posto 4

20.31: Per Modena Bednorz, Holt, Zaytsev, Anzani, Urnaut e Keemink e Rossini

20.30: Civitanova schiera Sokolov, Juantorena, Stankovic, Leal, Simon e Bruninho e Balaso: formazione tipo!

20.28: Squadre schierate a centrocampo

20.26: Lo Zaksa nel frattempo non si è concessa distrazioni contro Karlovarsko ed ha raggiunto quota 9 punti. Modena deve vincere a tutti i costi per raggiungere i polacchi e giocarsi tutto nell’ultima giornata, sperando nella complicità della Lube che ospita lo Zaksa

20.22: Attesa per capire se Civitanova schierera la formazione tipo o se De Giorgi farà riposare qualche titolare

20.18: Modena deve fare a meno di Christenson, messo ko da un infortunio al menisco. Giocherà Keemink in regia

20.15: Dall’altra Civitanova che ha già conquistato la qualificazione al turno ad eliminazione diretta e potrebbe anche non giocare con tutti i titolari, dopo i dieci set disputati nello scorso week end nella final four di Coppa Italia e in vista della seconda sfida con Modena in programma fra le mura amiche sabato sera in campionato

20.12: Da una parte Modena che gioca tra le mura amiche e deve vincere a tutti i costi per restare in corsa per la conquista di una delle tre carte di ripescaggio per le migliori seconde

20.10: Buonasera agli appassionati di volley. Prima puntata della sfida tra Modena e Civitanova che si affrontano oggi per la penultima giornata dei gironi di Champions League

Foto: Roberto Muliere