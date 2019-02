VIDEO Ajax-Real Madrid 1-2, Highlights, gol e sintesi Champions League. Benzema e Asensio lanciano i Campioni

Il Real Madrid ha sconfitto l’Ajax per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I Campioni d’Europa si sono imposti in trasferta soffrendo tantissimo contro la compagine olandese che avrebbe meritato ben altro risultato: dopo il gol annullato a Tagliafico con l’ausilio del VAR, le merengues passano in vantaggio al 60′ grazie al gol di Benzema che concretizza un’azione personale di Vinicius Junior, al 75′ i lancieri pareggiato con Ziyech che non sbaglia su assist perfetto di David Neres ma a tre minuti dallo scadere Marco Asensio regala un successo fondamentale agli spagnoli. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Ajax-Real Madrid 1-2.

Foto: Lapresse