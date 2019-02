Volley femminile, Challenge Cup 2019: Monza spazza via il Kamnik, Saugella in semifinale!

Monza si è qualificata per le semifinali della Challenge Cup 2019 di volley femminile, le brianzole hanno sconfitto il Kamnik per 3-1 (25-14; 23-25; 25-23; 25-22) nel ritorno dei quarti di finale e possono far festa considerando anche il 3-0 dell’andata. Le ragazze di Miguel Angel Falasca dovevano vincere almeno due set in Slovenia e sono riuscite a sbrigare agevolmente la pratica contro le padrone di casa che hanno tenuto aperto il discorso soltanto nel secondo set prima di crollare contro una squadra decisamente più performante. Ora il Saugella affronterà la vincente di Volero Le Cannet-Hapoel Kfar Saba (la compagine francese è favorita).

Oggi Monza è stata perfetta: 10 muri e 10 aces di squadra hanno fatto la differenza. Sontuosa prestazione dell’opposto Serena Ortolani (18 punti, 6 muri), doppia cifra anche per Hanna Orthmann (10, 3 aces), Anna Buijs (12, 2 aces) e Marika Bianchini (12, 4 aces), al centro Francesca Devetag (7) e Laura Melandri (8), Chiara Arcangeli il libero.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Roberto Muliere