VIDEO Tottenham-Borussia Dortmund 3-0, Highlights, gol e sintesi Champions League. Son e Vertonghen scatenati

Il Tottenham ha sconfitto il Borussia Dortmund per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. Gli inglesi si sono imposti di fronte al proprio pubblico e hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale, i tedeschi saranno chiamati a una clamorosa rimonta in casa tra tre settimane. I padroni di casa passano in vantaggio al 47′ con Son Heung-Min che insacca con un fantastico tiro al volo di destro su assist di Vertonghen che all’83’ raddoppia con un fantastico sinistro nel cuore dell’area su invito di Serge Aurier, poi tre minuti più tardi Llorente arrotonda il punteggio con un bel colpo di testa su calcio d’angolo di Eriksen. Di seguito il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Tottenham-Borussia Dortmund 3-0.

VIDEO HIGHLIGHTS TOTTENHAM-BORUSSIA DORTMUND 3-0:





Foto: Lapresse