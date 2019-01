LIVE Atalanta-Juventus 0-0, Coppa Italia in DIRETTA: gli orobici sognano lo sgambetto alla Vecchia Signora

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio. Allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo andrà in scena una partita da dentro o fuori, uno scontro diretto senza possibilità d’appello che mette in palio un posto nelle semifinali della competizione: le due squadre si fronteggeranno con l’obiettivo di staccare il pass per il prossimo turno da giocare poi contro la vincente di Fiorentina-Roma. Si preannuncia un incontro spettacolare e avvincente che potrebbe essere aperto a ogni risultato, in un match secco può succedere davvero di tutto: i bianconeri partiranno sicuramente con tutti i favori del pronostico ma i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per mettere a segno il colpaccio.

La Juventus si presenta da capolista in campionato e da detentrice del trofeo, in Serie A ha vinto 19 partite e ne ha pareggiate 2 (una proprio contro la Dea a Bergamo il giorno di Santo Stefano), sembra una corazzata imbattibile e che anche nei momenti più difficili riesce a spuntarla come successo domenica sera contro la Lazio. L’Atalanta, invece, sta disputando una bellissima stagione, è in piena lotta per un posto in Europa e domenica pomeriggio è riuscita a pareggiare contro la Roma rimontando dallo 0-3. Le due squadre sono giunte ai quarti di finale della Coppa Italia battendo rispettivamente Bologna e Cagliari in trasferta in occasione degli ottavi di finale che si sono giocati a inizio gennaio.

Massimiliano Allegri schiererà la formazione tipo con Cristiano Ronaldo e Dybala in attacco pronti a regalare magie ma in difesa non ci sarà Bonucci che si è infortunato in campionato. Gli orobici sognano di fare lo sgambetto alla Vecchia Signora e hanno tutti i mezzi per puntare in alto, trascinati in attacco dal Papu Gomez e dallo scatenato Zapata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Atalanta-Juventus, quarto di finale della Coppa Italia 2019 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.45. Buon divertimento a tutti.

20.44 La Juventus giocherà in maglia grigia, l’Atalanta con la consueta nerazzurra.

20.42 Squadre che si affacciano nel tunnel che conduce al campo! Lo stadio si prepara per accogliere degnamente le due rivali!

20.40 La Juventus conclude il riscaldamento… manca poco e sarà grande spettacolo a Bergamo.

20.38 L’Atalanta è andata a segno in 14 delle ultime 16 occasioni in Coppa Italia. Le due volte che non c’è riuscita sono state proprio l’anno scorso in semifinale contro la Juventus.

L’Atalanta ha trovato il gol in 14 delle ultime 16 partite disputate in Coppa Italia: fanno eccezioni le due gare della scorsa stagione contro la Juventus pic.twitter.com/HNYkFENU98 — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2019

20.36 Ecco di nuovo le due formazioni in campo. La formazione di Gasperini proverà a mettere in difficoltà la Juventus con la propria intensità e qualità.

Chi sfiderà la Fiorentina in semifinale? Atalanta o Juventus? 🏟 Stadio Atleti Azzurri d'Italia

⚽️ #AtalantaJuve

📺 20:45 Rai Uno

💻 link: https://t.co/Vphg130UcJ pic.twitter.com/enJBHcbbX0 — Lega Serie A (@SerieA) January 30, 2019

20.35 Dieci minuti e sarà Atalanta-Juventus!! Sale la tensione a Bergamo!!

20.34 I bianconeri proseguono il riscaldamento…

20.33 L’Atalanta non vince contro la Juventus da ben 26 incontri! Zapata&company cercheranno di invertire questa sera la tendenza!

La Juventus è imbattuta da 26 partite contro l’Atalanta in tutte le competizioni (21V, 5N): per i bianconeri è la striscia in corso senza sconfitte più lunga contro una singola avversaria. #AtalantaJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/aPvLpQZCwj — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2019

20.32 Gli orobici si preparano alla sfida

20.31 L’Atalanta (e lo Young Boys) sono le uniche due squadre a non avere perso in casa contro la Juventus in questa stagione. In campionato, nel Boxing Day, il punteggio fu di 2-2.

L'Atalanta è una delle due squadre (con lo Young Boys) a non aver perso in casa in questa stagione contro la Juventus in tutte le competizioni #AtalantaJuve #CoppaItalia pic.twitter.com/nERYnxXh1Z — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2019

20.30 Quindici minuti al via dell’incontro! Le squadre stanno svolgendo il riscaldamento in campo nel freddo di Bergamo. La temperatura è vicina allo zero.

20.29 La Juve non subisce gol da 7 partite in Coppa Italia. Se mantenesse la porta inviolata anche oggi centrerebbe un record assoluto.

La Juventus non subisce gol da sette partite di #CoppaItalia: con un ‘clean sheet’ stabilirebbe il record di gare consecutive senza subire gol nella competizione. #AtalantaJuve pic.twitter.com/ncVOK8ydTw — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2019

20.27 In questa competizione le due squadre hanno un palmarés decisamente diverso. La Juventus ha vinto la Coppa Italia in ben 13 occasioni (le ultime 4 consecutive) mentre l’Atalanta ha centrato tre finali, vincendo una sola volta, nel 1962/63.

20.25 Chi vincerà questa sfida, che ricordiamo si disputa in gara secca, andrà ad affrontare la Fiorentina che ha sommerso la Roma con un eloquente 7-1.

20.23 L’arrivo dei campioni d’Italia all’Atleti Azzurri d’Italia.

20.21 Anche Max Allegri non ha cambiato i piani in tavola. Bianconeri con Ronaldo-Dybala-Bernardeschi davanti, mentre in difesa confermato Rugani con Khedira che torna in mezzo al campo.

20.19 Poche sorprese a livello di formazioni. I padroni di casa si affidano al consueto 3-4-2-1 con il consueto tridente composto da Ilicic-Zapata e Gomez. Sulle fasce Hateboer e Castagne.

20.17 Sarà una serata di grande calcio a Bergamo! L’Atalanta vuole cavalcare l’onda e proverà a fare lo sgambetto ad una Juventus che appare incontenibile!

20.15 Benvenuti allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo! Tutto è pronto per un attesissimo Atalanta-Juventus, quarti di finale della Coppa Italia 2019!

⚫️ MATCHDAY 🔵 Sale l’adrenalina ⚡️ è tempo di quarti di finale #CoppaItalia, è tempo di #AtalantaJuve ⚽️🏆💪 Tutti uniti e determinati 🤝👊#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/3EqM0ibhdh — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 30, 2019

19.55 La formazione dell’Atalanta

Berisha, Toloi, Djimsiti, Palomino, Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne, Gomez, Ilicic, Zapata.

19.45 La panchina dei bianconeri

19.45 Formazione Juventus

