Calcio, Coppa Italia 2019: la Juventus affronta l’Atalanta, quarto di finale insidioso per i bianconeri

Dopo la sofferta vittoria contro la Lazio di domenica, per la Juventus è già tempo di pensare alla Coppa Italia e all’insidioso confronto allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in una sfida decisiva che manderà in semifinale una delle due squadre.

Per i bianconeri sarà una sfida fondamentale, un passo importante verso il triplete: l’allenatore Massimiliano Allegri punterà forte su tutti i big, con Cristiano Ronaldo che dovrebbe partire al centro dell’attacco, con Dybala e Bernardeschi sulle fasce, mentre sarà assente Leonardo Bonucci, fermo per infortunio, e sostituito da Daniele Rugani.

Probabili anche i ritorni, almeno dalla panchina, per Miralem Pjanjc e Sami Khedira, mentre qualche chance le ha anche Mario Mandzukic, con lo stesso Allegri che in conferenza stampa ha dichiarato: “Pjanic e Khedira sono a disposizione, per Mandzukic devo valutare oggi ma ci sono buone possibilità, sta molto bene”.

Cambierà qualcosa anche Gasperini, con Palomino e Masiello che dovrebbero partire titolari nella difesa a tre, mentre verrà confermato il trio delle meraviglie offensivo, composto dal Papu Gomez, Josip Ilicic e Duvan Zapata, miglior cannoniere dell’attacco più forte della Serie A. La gara si svolgerà domani, mercoledì 30 gennaio alle 20.45, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai1.

gianni.lombardi@oasport.it

Foto: Cristiano Barni – Shutterstock