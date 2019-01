Tabellone Coppa Italia calcio 2019, gli incroci e gli accoppiamenti fino alla finale. Programma, orari, date e risultati

La Coppa Italia 2019 di calcio entra nel vivo con l’entrata delle big, le migliori otto squadre dell’ultima Serie A. Dagli ottavi di finale si incomincia a fare tremendamente sul serio, il tabellone a eliminazione diretta è pronto per regalare partite mozzafiato e grandi emozioni con tutte le grandi chiamate e dare il meglio per proseguire la propria avventura nel torneo. La Juventus deve difendere il torneo e incomincerà la propria avventura sul campo del Bologna, il Milan finalista pochi mesi fa riparte dalla sfida alla Sampdoria, l’Inter non dovrebbe avere grossi problemi contro il Benevento proprio come Roma e Lazio chiamate ad impegni sulla carta agevoli contro Entella e Novara (formazioni di Serie C). Cagliari-Atalanta e Torino-Fiorentina completano il programma degli ottavi di finale.

Sono definiti anche tutti gli abbinamenti in vista dei quarti di finale che si disputeranno in partita secca e delle semifinali che invece andranno in scena in sfide di andata-ritorno prima della finale all’Olimpico di Roma. Di seguito il tabellone della Coppa Italia 2019 di calcio, tutti gli incroci, i risultati e il programma completo della manifestazione. Tutte le partite sono trasmesse in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming su Rai Play.

TABELLONE COPPA ITALIA 2019: TUTTI I RISULTATI E GLI INCROCI

12/01, ore 18.00 Sampdoria-Milan 0-2 d.t.s.

13/01, ore 20.45 Napoli-Sassuolo 2-0

12/01, ore 15.00 Lazio-Novara 4-1

13/01, ore 18.00 Inter-Benevento 6-2

13/01, ore 15.00 Torino-Fiorentina 0-2

14/01, ore 21.00 Roma-Entella 0-4

12/01, ore 20.30 Bologna-Juventus 0-2

14/01, ore 17.30 Cagliari-Atalanta 0-2

CALENDARIO COPPA ITALIA 2019: DATE E PROGRAMMA

QUARTI DI FINALE:

MARTEDI’ 29 GENNAIO:

20.45 Milan-Napoli (Rai Uno) 2-0

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO:

17.30 Fiorentina-Roma (Rai Due) 7-1

20.45 Atalanta-Juventus (Rai Uno) 3-0

GIOVEDI’ 31 GENNAIO:

21.00 Inter-Lazio (Rai Due)

SEMIFINALI: 27 febbraio (andata) e 24 aprile (ritorno)

Milan vs Inter-Lazio

Atalanta vs Fiorentina

Finale: 15 maggio a Roma

Foto: bestino / Shutterstock.com