LIVE Sci, Discesa libera Lake Louise 2018 in DIRETTA: lotta apertissima per la vittoria, sfida Schmidhofer-Gisin. Nadia Fanchini ci prova

Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera di Lake Louise valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019. Le atlete tornano subito in pista dopo la prima gara di ieri, vinta dalla austriaca Nicole Schmidhofer davanti all’elvetica Michelle Gisin e alla tedesca Kira Weidle. Un podio sorprendente che sarà messo in palio nella gara odierna, che scatterà alle ore 20.30 italiane.

Questa seconda discesa libera sarà una vera e propria seconda prova d’appello per le sciatrici, con diverse protagoniste chiamate al riscatto. Su tutte, ovviamente Tina Weirather, quinta ieri, Mikaela Shiffrin, nona, e Anna Veith, 11esima. Per quanto riguarda le italiane, invece, è necessaria una pronta risponsta. Nadia Fanchini, prima di uscire di scena, era in lizza per un buon risultato, e cercherà di conquistarlo oggi, mentre Nicol Delago, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Federica Brignone hanno l’obiettivo di avvicinare la top10.

La discesa libera di Lake Louise, la seconda consecutiva, prenderà il via alle ore 20.30 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell'evento, per non perdersi nemmeno un istante dello spettacolo sulle nevi canadesi!













