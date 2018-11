Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019: Mikaela Shiffrin rimane in fuga, scatto di Schmidhofer

Mikaela Shiffin continua a comandare in assoluta tranquillità la classifica generale di Coppa del Mondo 2018/19 dopo la discesa libera di Lake Louise, in Canada. La statunitense porta il suo margine a 144 punti su Petra Vlhova, mentre la nostra Federica Brignone rimane a 10 punti dalla terza posizione. Sale Michelle Gisin a quota 173 punti, mentre Nicole Schmidhofer centra i primi 100 punti della stagione in discesa libera.

CLASSIFICA GENERALE CDM FEMMINILE 2018/2019

1 MIKAELA SHIFFRIN USA 339 PUNTI

2 PETRA VLHOVA SVK 196 PUNTI

3 FEDERICA BRIGNONE ITA 186 PUNTI

4 MICHELLE GISIN SVI 173 PUNTI

5 WENDY HOLDENER SVI 161 PUNTI

6 TESSA WORLEY FRA 145 PUNTI

7 FRIDA HANSDOTTER SVE 142 PUNTI

CLASSIFICA DISCESA LIBERA 2018/19

1 NICOLE SCHMIDHOFER 100 PUNTI

2 MICHELLE GISIN SVI 80 PUNTI

3 KIRA WEIDLE GER 60 PUNTI

4 STEPHANIE VENIER 50 PUNTI

5 TINA WEIRATHER LIE 45 PUNTI

6 ILKA STUHEC 40 PUNTI

7 CHRISTIINE SCHEYER AUT 36 PUNTI

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mikaela Shiffrin Goran Jakus / Shutterstock.com