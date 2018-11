VIDEO Nadia Fanchini esce di pista, era in lotta per il podio nella discesa di Lake Louise

Nadia Fanchini stava incantando nella discesa libera di Lake Louise, era in testa al terzo intermedio e sembrava lanciata verso un bellissimo podio nella prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma purtroppo è uscita dal tracciato. Un grave errore per l’azzurra che voleva dedicare un risultato di lusso alla sfortunata sorella Elena. Di seguito il VIDEO dell’uscita di Nadia Fanchini.

Sarebbe stato un bellissimo risultato da dedicare alla sorella Elena: brava lo stesso Nadia Fanchini 👏🇮🇹😰#EurosportSCI | #LakeLouise | https://t.co/yeuDfRYfGo pic.twitter.com/l6gb4Qb57o — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 30, 2018













Foto: Valerio Origo