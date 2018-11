Volley, SuperLega: i migliori italiani della sesta giornata. Zaytsev si carica, Juantorena ruggisce, Vettori e Lanza ritornano

Ieri si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno.

IVAN ZAYTSEV. Lo Zar si sta caricando alla grande in vista dello scontro diretto contro Perugia, vuole arrivare ben pronto alla battaglia campale contro Leon e si scalda con 17 punti (68% in attacco) contro Padova, mettendo in campo tutta la sua grinta. L’opposto trascina Modena al sesto successo consecutivo risultando determinante in diversi frangenti di un incontro in cui i Canarini hanno dovuto rimontare da 20-21 e 17-21 nel primo e terzo set.

OSMANY JUANTORENA. Civitanova suda le pene dell’inferno a Monza e deve affidarsi alla Pantera per portare a casa un sofferto successo al tie-break. Ci pensa lo schiacciatore con 25 punti (5 aces, 56% in attacco) a battere un colpo e a chiudere la pratica con la sua classe proverbiale.

SIMONE ANZANI e DANIELE MAZZONE. Giganteggiano sottorete e sono assi portanti di Modena, la vittoria contro Padova passa anche da 5 e 3 muri rispettivi ma attenzione anche all’80% offensivo di Mazzone.

SIMONE GIANNELLI e LUCA VETTORI. Il regista manovra sapientemente la sua Trento che si sbarazza di Latina con grande disinvoltura, l’opposto torna titolare dopo la panchina dell’ultimo weekend e si vede qualche sprazzo dei suoi giorni migliori come testimoniano i 12 punti a referto.

FILIPPO LANZA. Attenzione perché lo schiacciatore sta iniziando a prendere quota con la maglia di Perugia dopo un inizio un po’ complicato. Eletto MVP domenica scorsa, il martello si distingue anche contro Vibo Valentia (8 punti, 56% in attacco e 42% in ricezione): accanto al fenomeno Leon può davvero fare la differenza.

DAVIDE SAITTA. Il compito era relativamente semplice: alzare a ripetizione per Kamil Rychlicki (28 punti!), lo fa sapientemente sacrificando uno spento Daniele Lavia (diamogli tempo, domenica si era ben comportato) e insistendo sull’opposto lussemburghese che trascina Ravenna al successo su Castellana Grotte.

LUIGI RANDAZZO. Padova perde ma lo schiacciatore si esprime su ottimi livelli come già successo nelle ultime uscite, peccato che i suoi 17 punti (56% in attacco e 67% in ricezione) non vengano sfruttati nel migliore dei modi.













Foto: Roberto Muliere