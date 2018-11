Volley, SuperLega 2018-2019: sesta giornata. Perugia e Modena caterpillar, Civitanova si salva a Monza

Oggi si è disputata la sesta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Secondo turno infrasettimanale che ha espresso verdetti importanti: Perugia e Modena confermano la propria imbattibilità e si presentano separate da un punto allo scontro diretto, Civitanova si distacca ulteriormente mentre Trento risponde ancora presente.

Perugia si è imposta con grande autorevolezza sul campo di Vibo Valentia anche se i calabresi hanno dato del filo da torcere ai Block Devils, trascinati come sempre da Leon (15 punti) e Atanasijevic (10) ma niente male anche le 8 marcature di Filippo Lanza. I ragazzi di Lorenzo Bernardi, alla sesta vittoria piena consecutiva, sono così riusciti ad annullare Todor Skrimov (14, 5 aces) e Mohamed Al Hachdadi (15).

Modena non ha fatto sconti a Padova e porta a casa una vittoria di lusso al PalaPanini: avanti 2-0 con particolare disinvoltura, gli emiliani si sono resi protagonisti di una bella rimonta nel finale del terzo set e hanno così chiuso rapidamente i conti grazie al solito Ivan Zaytsev (17 punti) ma spiccano anche i 12 muri di squadra (5 di Anzani, 4 di Christenson, 3 di Anzani). I veneti non sono riusciti a capitalizzare i 17 punti dell’ottimo Gigi Randazzo (3 aces).

Seconda vittoria consecutiva al tie-break per Civitanova che deve sudare per espugnare Monza. Dopo 148 minuti di battaglia, la Lube riesce a salvarsi ma perde un ulteriore punto rispetto a Perugia e Modena palesando ancora delle difficoltà tecniche e di forma. Risulteranno determinanti i 15 aces e i 12 muri di squadra, 25 marcature per Osmany Juantorena e 20 per Tsvetan Sokolov che vincono così il duello con Plotnytskyi (24) e Ghafour (17).

Trento si rialza prontamente dalla sconfitta al tie-break contro Civitanova e domina Latina di fronte al proprio pubblico: rapido 3-0 per i dolomitici che ritrovano un buon Luca Vettori (12 punti) oggi preferito a Gabriele Nelli, doppia cifra anche per i martelli Uros Kovacevic (12, 3 muri) e Aaron Russell (11), ben cinque muri per il centrale Srecko Lisinac.

Milano torna al successo imponendosi sul campo di Sora per 3-1 (16 di Clevenot, 15 di Maar e 11 per un ritrovato Abdel-Aziz che limitano così i 24 punti di Petkovic). Ravenna si sbarazza di Castellana Grotte per 3-1 grazie in particolar modo ai 28 punti di Kamil Rychlicki, Raffaelli e Lavia hanno chiuso con 6 e 2 punti a testa.

Di seguito i risultati dettagliati della sesta giornata di SuperLega 2018-2019 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Azimut Leo Shoes Modena vs Kioene Padova 3-0 (25-23; 25-18; 31-29)

Itas Trentino vs Top Volley Latina 3-0 (25-19; 25-20; 25-19)

Consar Ravenna vs BCC Castellana Grotte 3-1 (25-22; 25-21; 24-26; 25-17)

Vero Volley Monza vs Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16; 21-25; 26-24; 16-25; 13-15)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25; 20-25; 21-25)

Globo Banca Popolare Sora vs Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22; 19-25; 17-25; 23-25)

Emma Villas Siena vs Calzedonia Verona giovedì 8 novembre, ore 20.30

SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE PARTITE VINTE Perugia 18 6 6 Modena 17 6 6 Civitanova 13 6 5 Trento 13 6 4 Monza 10 6 3 Milano 10 6 3 Ravenna 9 6 3 Verona 6 4 2 Padova 6 6 2 Vibo Valentia 5 6 2 Latina 5 6 2 Sora 5 6 2 Siena 2 5 0 Castellana Grotte 1 5 0