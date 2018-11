Max Verstappen, GP Brasile F1 2018: “Ho perso per colpa di un idiota”. La replica di Ocon: “Mi ha spintonato”

Il GP del Brasile 2018 è stato caratterizzato dall’incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon: il pilota della Red Bull si trovava in testa alla gara e accarezzava il sogno della vittoria, ha iniziato la manovra di doppiaggio nei confronti dell’uomo della Force India che clamorosamente non ha lasciato strada e ha tamponato l’avversario. L’olandese ha poi concluso al secondo posto alle spalle di Lewis Hamilton mentre il colpevole dell’episodio è stato penalizzato con 10 secondi. Queste le dichiarazioni che i due protagonisti hanno rilasciato al termine della gara.



MAX VERSTAPPEN (intervista post-gara): “Ho perso per colpa di un idiota. Un idiota peraltro doppiato. Ho dato tutto, abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Avevamo un’ottima macchina. E’ stata una bellissima gara che è andata ancor meglio di quanto ci potessimo aspettare. Abbiamo preso la strategia e siamo riusciti a fare uno stint lungo su supersoft. Il secondo posto va comunque bene e il prossimo anno proveremo a lottare ancor di più con maggiore potenza sulla macchina“.

ESTEBAN OCON (a Sky): “Verstappen mi ha spintonato nel retropodio, ha cercato di darmi un pugno. La Fia deve fermarlo, non è un comportamento da professionista. Il contatto? Sono uscito dai box dietro a Max e avevo un gran passo tanto che al primo giro son rimasto bloccato dietro alla sua Red Bull e non l’ho passato. Il team mi ha dato il via libera per il sorpasso e per sdoppiarmi come ho fatto con Alonso. Solamente con Max mi son toccato e questo mi fa arrabbiare: non ha avuto un comportamento da professionista“.

