F1, GP Brasile 2018: Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes

Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha centrato il decimo successo stagionale davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari). Solo sesta l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel, probabilmente afflitta da alcuni problemi tecnici. Alle spalle di Kimi troviamo l’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e il finnico Valtteri Bottas (Mercedes). Una gara incredibile decisa dallo speronamento del doppiato Esteban Ocon (Force India) su Verstappen, in testa in quel momento. Con questo risultato la Mercedes conquista anche il titolo iridato dei costruttori per la quinta volta consecutiva. Degna di menzione la prestazione del monegasco Charles Leclerc (Alfa Romeo-Sauber) giunto settimo.

PARTENZA – Pronti via e le due Mercedes si prendono le due prime posizioni, sfruttando il contributo dato dalle supersoft, mentre Vettel, anche a causa di un bloccaggio, non è brillante allo start e sfila terzo alla prima curva, a precedere l’altra Rossa di Raikkonen e la Red Bull di Verstappen. Primi giri di sofferenza per il Cavallino Rampante al contrario di un Max scatenato che supera in un battibaleno le due SF71H, mettendosi in marcatura di Bottas. Dopo 7 tornate le gomme della Ferrari iniziano a funzionare ma sono le due vetture di Milton Keynes ad andare forte e Ricciardo, dall’undicesima piazza, risale in sesta.

SUPER VERSTAPPEN – Difficoltà con le gomme posteriori per il finlandese delle Frecce d’Argento e al giro-10 arriva il super sorpasso di Max che vola in seconda piazza mentre a sorpresa c’è l’avvicendamento tra Raikkonen e Vettel per via di un errore del tedesco. Ci prova Kimi ad imitare Verstappen ma il suo connazionale sulla W09 Hybrid non molla e le posizioni non cambiano. Da notare il settimo posto di Leclerc sulla Alfa Romeo-Sauber.

MERCEDES AI BOX – Alla 19esima e 20esima tornata Bottas e Hamilton rientrano ai box per montare le medie. Verstappen prova a spingere inanellando una serie di giri veloci, con Lewis in sesta piazza alle spalle del citato Leclerc mentre Bottas è ottavo dietro alla Haas di Grosjean. Il campione del mondo si prende la posizione del monegasco, mentre la Rossa fatica e Raikkonen e Vettel non si avvicinano alla Red Bull in testa in questa fase. Il n.44 però non è performante al contrario dell’olandese sulla monoposto di Milton Keynes.

LA FOLLIA DI OCON – Dopo il valzer dei pit-stop Hamilton si ritrova in testa davanti a Verstappen, a seguire Bottas, Raikkonen, nuovamente a precedere Vettel afflitto probabilmente da un problema sulla sua vettura, e Ricciardo. Al 40° giro però c’è l’avvicendamento in testa: staccata da urlo di Max e l’olandese vola in testa. 4 giri più tardi accade l’incredibile: il doppiato Ocon (Force India) sperona la Red Bull dell’orange in modo del tutto improprio all’ingresso della chicane dopo i box, regalando la vetta ad Hamilton e rientrando comunque in pista in seconda piazza. II francese rimedia uno Stop&Go e 10″ di penalità. In tutto questo Ricciardo si esibisce in uno splendido sorpasso ai danni della Ferrari di Vettel, ottenendo la quinta posizione.

TRIONFO MONDIALE DELLA MERCEDES – Si materializza così la decima vittoria stagionale di Lewis davanti ad un Verstappen con macchina danneggiata, mai domo, e alla Rossa di Raikkonen. Seguono un ottimo Ricciardo, strepitoso nei sorpassi quest’oggi, Bottas e Vettel. Per la Stella a tre punte c’è dunque anche il titolo dei costruttori

