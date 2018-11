VIDEO Max Verstappen aggredisce Esteban Ocon: spintoni nei box, i piloti vanno alle mani dopo l’incidente!

E’ l’episodio principale del GP del Brasile 2018, penultima prova del Mondiale di Formula Uno. Lo scontro tra l’olandese Max Verstappen (Red Bull) e il francese Esteban Ocon (Force India), con quest’ultimo doppiato, ha inevitabilmente condizionato lo sviluppo della corsa. L’alfiere di Milton Keynes era in vetta e si avviava a vincere la sua seconda gara consecutiva quest’anno e invece il transalpino ha letteralmente speronato l’orange. Il successo è andato dunque al britannico Lewis Hamilton (Mercedes), davanti a Max e alla Ferrari del finlandese Kimi Raikkonen, che ha permesso alle Frecce d’Argento di aggiudicarsi il titolo dei costruttori.

Nel post gara i due protagonisti dell’incidente si sono trovati l’uno davanti all’altro alle verifiche del peso e il pilota della RB ha spintonato più volte il transalpino, con i commissari che hanno cercato di sedare la sua rabbia. Di seguito il video della colluttazione:

IL VIDEO DELLO SCONTRO NEL POST GARA TRA VERSTAPPEN E OCON

Max Verstappen and Esteban Ocon arguing in the weighting area. #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/K3SLxILQSi

— Vincent Bruins (@VincentJBruins) November 11, 2018