VIDEO Clamoroso incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon! Il leader tamponato durante il doppiaggio

Incredibile incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon durante il GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Red Bull si trovava al comando della gara e si apprestava a effettuare il doppiaggio sull’alfiere della Force India che doveva concedere ampio spazio all’olandese e invece nella percorrenza di curva 1 si è reso protagonista di un episodio clamoroso e ha tamponato il leader della corsa. Di seguito il VIDEO dell’incidente tra Max Verstappen ed Esteban Ocon.

LAP 43/71

OCON HITS VERSTAPPEN! 😱

Esteban tries to unlap himself on his former F3 rival but spins out the race leader in the process! Verstappen drops to second…#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/qPj4Gnetld

— Formula 1 (@F1) November 11, 2018