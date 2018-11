LIVE Sport Invernali, DIRETTA 18 novembre: slalom maschile di Levi ed Europei di curling, l’Italia ci prova

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 18 novembre). La stagione è ormai entrata nel vivo, neve e ghiaccio sono sempre più protagonisti. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi.

Si incomincerà con la Coppa del Mondo di speed skating. Dal Giappone si passerà direttamente in Finlandia, a Levi spazio infatti allo sci alpino con lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo: prima manche alle ore 10.15 e seconda alle ore 13.15, tutti contro Marcel Hirscher mentre l’Italia ci prova con Manfred Moelgg e Stefano Gross

A Tallinn proseguono invece gli Europei di curling, l’Italia maschile giocherà contro la Norvegia dopo aver vinto le prime due partite mentre le donne dovranno riscattarsi contro Russia e Germania.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi domenica 18 novembre): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per seguire tutti gli eventi senza perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 08.00. Buon divertimento a tutti.

