Sport Invernali, il calendario e gli orari di oggi. Tutti gli eventi di domenica 18 novembre e come vederli in tv

Oggi domenica 18 novembre si torna sulla neve e sul ghiaccio per una nuova scoppiettante giornata di sport invernali. Lo sci alpino prosegue la propria avventura a Levi dove andrà in scena lo slalom maschile valido per la Coppa del Mondo, gli Europei di curling entrano nel vivo con tre sessioni di gioco, spazio anche alla Coppa del Mondo di speed skating e a quella di salto con gli sci.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutti gli eventi invernali di oggi domenica 18 novembre. Potrete seguire tutto con la nostra DIRETTA LIVE generale per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 18 NOVEMBRE:

02.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo a Obihiro) – Division B: 1000 m maschili, 1000 m femminili, 3000 m femminili, 5000 m maschili

06.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo a Obihiro) – Division A: 1000 m femminili, 1000 m maschili, 3000 m femminili, 5000 m maschilie

08.00 CURLING (Europei a Tallinn) – Italia vs Russia (femminile)

09.50 SPEED SKATING (Coppa del Mondo a Obihiro) – Team Sprint (maschile e femminile)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Levi) – Slalom maschile, prima manche

13.00 CURLING (Europei a Tallinn) – Italia vs Norvegia (maschile)

13.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo a Levi) – Slalom maschile, seconda manche

15.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Wisla) – HS 134 maschile

18.00 CURLING (Europei a Tallinn) – Italia vs Germania (femminile)

SPORT INVERNALI OGGI (17 NOVEMBRE): COME SEGUIRLI IN DIRETTA TV E STREAMING

La Coppa del Mondo di sci alpino sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Gli Europei di curling saranno in diretta streaming sul sito della Federazione Mondiale.

DIRETTA LIVE scritta generale su OA Sport per seguire tutti gli eventi minuto per minuto. Prevista anche la diretta tematica per le gare di sci alpino.













Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com