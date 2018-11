LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2018 in DIRETTA: seconda manche in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche dello slalom maschile di Levi, gara valevole per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Questo è anche l’esordio assoluto degli uomini del Circo Bianco, vista la cancellazione del gigante di Soelden, dunque conosceremo anche il primo vincitore della stagione. Doveva essere la grande sfida tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen ed i due grandi rivali non hanno assolutamente deluso le aspettative. Una prima manche veramente spettacolare, con l’austriaco che ha un vantaggio davvero risicato (7 centesimi) nei confronti dell’avversario. Ottime anche le prestazioni dei francesi Clement Noel e Victor Muffat Jeandet, che lotteranno probabilmente per la terza piazza. Delude invece la squadra azzurra, con Stefano Gross che commette troppi errori e con Manfred Moelgg che ha inforcato.

Si comincia alle ore 13.15.













