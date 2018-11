LIVE Sci alpino, Slalom Levi 2018 in DIRETTA: l’Italia ci prova con Moelgg e Gross, Hirscher favorito

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla neve finlandese inizia la stagione anche per gli uomini che non avevano potuto gareggiare a Soelden in gigante: oggi tutto sembra pronto per incominciare a fare sul serio, si riparte tra i pali stretti e lo spettacolo è assicurato.

Marcel Hirscher è naturalmente il grande favorito della vigilia, il fenomeno austriaco sembra essere letteralmente imbattibile e vuole subito partire al meglio nella corsa verso la Sfera di Cristallo ma si preannuncia una bella battaglia con il norvegese Henrik Kristoffersen. L’Italia si affiderà in particolar modo a Stefano Gross e Manfred Moelgg che cercheranno di fare saltare il banco.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom maschile di Levi, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.15 con la prima manche, alle ore 13.15 spazio alla seconda. Buon divertimento a tutti.

Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com