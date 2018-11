LIVE MotoGP, Test Valencia 2018 in DIRETTA: 20 novembre, aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di test a Valencia per la classe MotoGP. Sul tracciato Ricardo Tormo vedremo esibirsi le moto in configurazione 2019 e quindi la curiosità è tanta per i nuovi componenti meccanici/aerodinamici adottati ma anche per i cambiamenti in fatto di piloti.

Vedremo per la prima volta Jorge Lorenzo salire in sella alla Honda. Il centauro spagnolo, che ha salutato la Ducati non nel migliore dei modi per i problemi fisici patiti al polso destro, ha scelta una via complicata: affrontare il campione del mondo Marc Marquez e cercare di batterlo con sua stessa creatura. Un atto coraggioso quello di Jorge, che dopo non essere riuscito a centrare il l’obiettivo iridato con la Rossa per tutta una serie di motivi, vuole ottenere il meglio sulla moto giapponese.

In casa Yamaha ci si attendono dei grossi step. Stando alle indiscrezioni ci potrebbe essere un nuovo motore sulla M1, con un’elettronica diversa, sotto esplicita richiesta di Valentino Rossi. Il centauro italiano, terzo nella graduatoria complessiva del Mondiale, non è di certo soddisfatto dell’esito finale dell’annata.

E poi la Ducati. Quest’anno è stato forse quello delle occasioni perdute. Le cadute della prima parte del campionato hanno favorito Marquez, permettendogli di avere sempre un margine di sicurezza sulla concorrenza. La GP18 è cresciuta molto, specie nella seconda parte dell’annata, permettendo ad Andrea Dovizioso di vincere su tracciati dove non aveva mai immaginato: Brno, Misano e Valencia. Vittorie frutto di una crescita ma non ancora sufficiente per impensierire il “93”. E allora dalla mente di Gigi Dall’Igna e del suo staff dovrà venir fuori una moto che sappia essere performante nel turning oltre che in accelerazione e in frenata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata di test a Valencia per la classe MotoGP: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.00. Buon divertimento.

La presentazione delle sessioni di test













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: Valerio Origo