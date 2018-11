LIVE MotoGP, Test Valencia 2018 in DIRETTA: 21 novembre, il day-2 in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di test a Valencia per la MotoGP. Dopo una prima giornata condizionata parzialmente dalla pioggia che ha sostanzialmente dimezzato il lavoro programmato dai team, oggi verranno testate le moto in configurazione 2019 per iniziare a capire quale direzione prendere per lo sviluppo delle nuove componenti. Le Yamaha ufficiali hanno portato a Valencia due evoluzioni di motore per la prossima stagione, con la prima specifica che è stata montata ieri con buoni risultati mentre oggi verrà testata la seconda evoluzione. I rookie, tra cui Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira e Joan Mir, sfrutteranno la giornata odierna per accumulare chilometri utili per prendere confidenza con la nuova categoria, anche se il torinese della Ducati Pramac ha subito trovato un buon feeling con la sua Desmosedici. Vedremo se Jorge Lorenzo riuscirà a spingere al massimo con la sua nuova Honda ufficiale nonostante le condizioni fisiche non ideali che hanno condizionato negativamente le prestazioni del maiorchino sia nell’ultimo weekend di gara sia nella prima giornata di test di Valencia. Le previsioni meteo sembrano finalmente incoraggianti dopo cinque giorni di maltempo costante che ha costantemente colpito il circuito “Ricardo Tormo”, perciò i team proveranno a recuperare il programma di lavoro che non sono riusciti a completare nella prima giornata.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda (e ultima) giornata di test sul circuito "Ricardo Tormo" di Valencia per la classe MotoGP. Si parte alle ore 10.00 con il semaforo verde della sessione: buon divertimento!













Foto: Valerio Origo