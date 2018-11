MotoGP, Test Valencia 2018: tutti in pista con le moto 2019 per due giorni di grande importanza, tra volti nuovi e cambi di casacca

Dopo la scorpacciata di pioggia del fine settimana, i piloti si preparano per la due-giorni di test previsti a Valencia martedì 20 e mercoledì 21 (le previsioni meteo, state tranquilli, prevedono sole e buone temperature). Sono in arrivo 12 ore complessive (sei per giornata, suddivise in due turni da tre ore) di capitale importanza in vista della prossima annata. I piloti della MotoGP, infatti, saranno impegnati sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo con le nuove moto edizione 2019, per capire, sin da subito come sarà il primo impatto con i mezzi che accompagneranno i protagonisti della classe regina lungo tutto il prossimo campionato. Gli spunti di interesse, saranno numerosi. Andiamo con ordine.

In casa Honda, Marc Marquez capirà se i progettisti di Saitama gli avranno nuovamente cucito addosso una moto ideale per il suo stile di guida. Ma, oggettivamente, nella scuderia giapponese, tutti gli occhi saranno puntati verso Jorge Lorenzo. Il maiorchino, infatti, lascia la Ducati dopo due annate travagliate e si appresta ad avviare una sfida che potrebbe segnare la sua intera carriera: passare in tre anni dalla Yamaha, alla Honda, passando per il team di Borgo Panigale e, in ultimo, diventare il compagno di box di Marc Marquez.

Rimanendo in Giappone, passiamo alla Yamaha. Valentino Rossi e Maverick Vinales sono pronti per la terza stagione insieme e, entrambi, martedì incroceranno le dita. Per un semplice motivo: capire se la nuova M1 sarà meno disastrosa delle ultime due edizioni. La casa di Iwata ha lavorato tantissimo su motore e tutto il pacchetto. Se, sin dall’avvio, arriveranno feedback negativi, si potrebbe riproporre un ennesimo anno da incubo per i due yamahisti.

Altro capitolo fondamentale: la Ducati. La scuderia di Borgo Panigale accoglie Danilo Petrucci ed è pronta a vedere all’opera la nuova Desmosedici 2019 che, da quanto trapela, sembra una perfetta evoluzione delle sue precedenti edizioni. La prossima annata dovrà iniziare con il piede giusto, perché Andrea Dovizioso dovrà puntare dritto al titolo, in quanto ormai il tempo stringe.

La due-giorni spagnola ci farà capire anche come sono nate le nuove Aprilia (con il neo arrivato Andrea Iannone), Suzuki (con Alex Rins al comando) e KTM, scuderie chiamate alla riscossa. Inoltre, a livello di piloti, vedremo l’esordio di diversi rookies. Su tutti, il nostro Francesco “Pecco” Bagnaia con la moto del team Ducati Pramac, quindi Miguel Oliveira (in KTM con Johann Zarco), Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo nel team Yamaha Petronas assieme al nostro Franco Morbidelli. Ci attendono due giornate davvero intense ed interessanti a Valencia. Che il Mondiale MotoGP 2019 abbia inizio!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo