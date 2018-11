LIVE Croazia-Italia basket femminile, Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Croazia e Italia, valevole per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2019 che si svolgeranno in Serbia e Lettonia.

Si tratta di una partita di enorme importanza per entrambe: l’Italia deve vincere per non dover rendere immensamente complicata la sfida di La Spezia contro la Svezia, mentre la Croazia ha l’obbligo di portare a casa i due punti, pena una quasi certa eliminazione (dipende dal risultato di Svezia-Macedonia, ma è molto difficile che le scandinave perdano). L’attenzione dell’Italia sarà quasi completamente rivolta, in fase difensiva, al trio Rezan-Sandric-Dojkic. Coach Marco Crespi, nella scelta delle 12 per la partita odierna, ha deciso di mettere in campo l’artiglieria pesante, con Olbis Andrè sotto canestro, la novità Nicole Romeo nello spot di play, il duo Sottana-Zandalasini che già sta facendo benissimo al Fenerbahce ed Elisa Penna rientrata per l’occasione dagli USA, dove quest’anno completerà il quarto anno di università a Wake Forest.

La palla a due di Croazia-Italia verrà alzata alle ore 19: vi aspettiamo per allora per la DIRETTA LIVE. Buon divertimento!

2-4 Zandalasini comincia l’opera con un canestro dalla media

2-2 Gran palla di Miletic per Rezan che appoggia facilmente

0-2 Contropiede Italia concluso velocemente da Francesca Dotto

Il gioco è ripreso e subito c’è una seconda opportunità per la Croazia, Cinili costretta al fallo

C’è un altro momento di pausa non si sa per quale motivo, aveva la palla Sottana. Si riprenderà con una rimessa per l’Italia.

Primo possesso Italia

Prima, però, c’è un minuto di silenzio.

Sta per essere alzata la palla a due!

19:00 QUINTETTO ITALIA – Sottana Zandalasini Dotto Cinili Andrè. QUINTETTO CROAZIA – Buzov Sandric Dojkic Miletic Rezan

18:57 Terminata l’esecuzione degli inni, ora le giocatrici termineranno il riscaldamento e comincerà la partita.

18:54 E’ il momento degli inni nazionali. Prima quello italiano, poi quello croato.

18:52 L’impianto di Slavonski Brod è praticamente pieno, e le due squadre stanno per essere presentate al pubblico.

18:50 Al di là della pericolosità del trio Rezan-Sandric-Dojkic, c’è una giocatrice della Croazia che milita dalle nostre parti: è Nina Premasunac, che a Broni ha messo assieme 7.3 punti di media nelle prime sei partite di un campionato in cui la Elcos sta facendo molto bene, col terzo posto insieme a San Martino di Lupari e Napoli.

18:45 Oggi e mercoledì ci saranno le ultime due presenze in Nazionale di Raffaella Masciadri, autentico pilastro del basket femminile azzurro, che si ritirerà a fine anno. Prima di uscire di scena, però, vuole restare fino alla fine con la sua maglia numero 11 per dare supporto alle sue compagne.

18:40 Sfida importante tanto per le azzurre quanto per le croate, quella di Slavonski Brod, perché ne va della classifica di entrambe: la Croazia ha bisogno di una vittoria per mantenere in vita la speranza di andare in Serbia e Lettonia, l’Italia deve invece vincere per non complicarsi la vita con calcoli astrusi e per evitare di mettersi sopra la testa una mezza spada di Damocle contro la Svezia mercoledì a La Spezia.

18:35 Andiamo subito a scoprire le 12 che Croazia e Italia iscriveranno oggi a referto:

CROAZIA

3 Ivana Blažević

4 Ana-Marija Begic

5 Tea Buzov

6 Antonija Sandric

7 Nina Premasunac

8 Iva Todoric

9 Marija Rezan

10 Carmen Miloglav

11 Ruzica Dzankic

15 Ivana Tikvic

18 Ivana Dojkic

22 Lea Miletic

ITALIA

3 Nicole Romeo

5 Gaia Gorini

7 Giorgia Sottana

9 Cecilia Zandalasini

10 Francesca Dotto

11 Raffaella Masciadri

14 Martina Crippa

21 Giuditta Nicolodi

22 Kathrin Ress

23 Sabrina Cinili

33 Olbis Andre Futo

41 Elisa Penna

18:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Italia, quinta gara del girone H che qualifica agli Europei 2019 di Serbia e Lettonia.

