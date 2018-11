Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: la classifica del girone dell’Italia. Equilibrio sovrano, decisive le ultime due partite

Italia 7, Svezia 7, Croazia 6, Macedonia 0. Ad oggi, la classifica del girone H delle qualificazioni agli Europei di basket femminile 2019 con i criteri FIBA (due punti a vittoria e uno a sconfitta, invece dei canonici due e zero) è questa. La traduzione è facile: Italia, Svezia e Croazia lottano per un posto in Serbia e Lettonia il prossimo anno, la Macedonia ha già da tempo abbandonato i sogni di gloria. Andiamo a vedere le varie possibili combinazioni che si possono verificare al termine delle partite che si giocheranno nel weekend.

L’ITALIA BATTE CROAZIA E SVEZIA

In questo caso le azzurre si qualificano senza nessun problema perché sarebbero prime nel girone da sole, con cinque partite vinte e una persa. Diverso è il discorso per Croazia e Svezia, il cui destino dipende dalle partite con la Macedonia di entrambe. Se, come prevedibile, dovessero entrambe vincere, la Svezia resterebbe seconda e a quel punto dovrebbe aspettare l’esito della classifica tra tutte le seconde dei gironi: oltre alle prime classificate, infatti, si qualificano le migliori sei seconde.

L’ITALIA BATTE LA CROAZIA, MA PERDE CON LA SVEZIA

Quattro vittorie e due sconfitte. In questo caso la qualificazione non è certa al 100%, ma lo è al 90%. La Croazia su più di tre vittorie non può contare, quindi il discorso si restringe a Italia e Svezia. Le svedesi, battendo Macedonia e azzurre, sarebbero prime, mentre l’Italia dovrebbe aspettare il responso della classifica delle seconde, che la vedrebbe, al momento, in posizione favorevole. Tuttavia, è sempre meglio evitare di dover fare i conti e scoprire se si è tra le prime sei oppure no.

L’ITALIA PERDE CON LA CROAZIA, MA BATTE LA SVEZIA

Quattro vittorie e due sconfitte anche qui. Sempre dando per assodata la Macedonia perdente con Croazia e Svezia, si verrebbe a creare un trio al comando. A quel punto la situazione sarebbe incredibilmente delicata, perché la Croazia ha perso entrambe le sfide con la Svezia, la Svezia avrebbe perso entrambi gli incontri con l’Italia e l’Italia sarebbe uscita sconfitta due volte contro la Croazia. In poche parole, due vittorie e due sconfitte per tutte. A quel punto si dovrebbe contare la differenza canestri fra le tre nazionali, e in questo l’Italia ad oggi può vantare un +10 contro il -1 della Croazia e il -11 della Svezia, con la differenza che al momento i confronti che contano per le azzurre sono due, mentre per croate e svedesi sono tre.

L’ITALIA PERDE CONTRO CROAZIA E SVEZIA

In questo caso le azzurre si fermerebbero a tre vittorie e tre sconfitte. Se la Croazia dovesse battere anche la Macedonia, l’Italia si ritroverebbe fuori da Serbia-Lettonia 2019.

In conclusione, la partita più importante è quella che le ragazze allenate da Marco Crespi giocheranno contro la Croazia sabato a Slavonski Brod, perché potrebbe dare la sterzata definitiva verso la qualificazione. Non sarebbe nemmeno necessario ribaltare i 12 punti di svantaggio della partita giocata a San Martino di Lupari: basta anche un unico punto di vantaggio.













federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo