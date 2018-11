Basket femminile, Qualificazioni Europei 2019: la Croazia ai raggi X. Marija Rezan il pericolo numero uno per l’Italia

Una partita fondamentale quella che attende l’Italia di Marco Crespi per le Qualificazioni agli Europei 2019 di basket femminile. La Nazionale sarà in campo sabato 17 novembre a Slavonski Brod contro la Croazia in una sfida d’importanza capitale per cercare di raggiungere il primo posto nel girone e la certezza della qualificazione. (clicca qui per tutti i possibili scenari)

L’avversario si annuncia particolarmente ostico per la formazione azzurra che ha subito in casa proprio contro le croate l’unica sconfitta del suo percorso. Lo scorso novembre a San Martino di Lupari la Nazionale aveva infatti ceduto nella gara di andata con un netto 71-83 nonostante un buon primo tempo. Dopo quella vittoria, fortunatamente, la Croazia non ha saputo trovare continuità ed è stata sconfitta in Svezia con il punteggio di 63-55, scivolando nuovamente alle spalle delle azzurre in classifica. Le ragazze guidate da Anda Jelavic si giocheranno il tutto per tutto sabato, consapevoli che una sconfitta vorrebbe dire addio alle speranze di qualificazione.

Il pericolo numero uno per l’Italia si chiama Marija Rezan, centro di 29 anni, che nella gara di andata ha spadroneggiato sotto canestro e nell’area azzurra chiudendo con 35 punti e 13 rimbalzi. La giocatrice croata milita nel USK Praga ed evidentemente si esalta in modo particolare di fronte ai colori italiani: in questa stagione infatti ha affrontato Schio in Eurolega contribuendo al successo della squadra ceca con 14 punti e 11 rimbalzi.



La difesa di Marco Crespi non dovrà però commettere l’errore di concentrarsi soltanto su Rezan e lasciare troppo spazio alle formidabili tiratrici croate, su tutte Antonija Sandric. La 30enne giocatrice slava (che lo scorso anno ha disputato l’Eurolega con il CCC Polkowice) viaggia ad una media di 17.8 punti a partita in queste qualificazioni e sta tirando con il 45% dall’arco dei tre punti. Anche la 20enne Ivana Dojkic ha punito più volte l’Italia con le sue triple nella gara di andata (16 punti) e andrà tenuta sotto stretta osservazione. Altre giocatrici potenzialmente insidiose per le azzurre sono Ana-Marija Begic (che gioca in Polonia all’Energa Torun e partecipa all’Eurocup) e Tea Buzov (28enne che milita in patria, nello ZKK Split).

La formazione croata potrà infine contare su diverse giocatrici che conoscono molto bene il basket italiano. Le più insidiose sono sicuramente Nina Premasunac, che gioca in A1 a Broni da due stagioni e quest’anno viaggia a 7.3 punti di media nel nostro campionato, e Lea Miletic, vista lo scorso anno a Battipaglia. Jelavic ha convocato per la sfida con l’Italia anche Lana Packovski e Ivana Blazevic che militano in A2, rispettivamente a La Spezia e Crema.













roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo