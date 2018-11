LIVE Bolzano-Pilsen hockey ghiaccio, Champions League in DIRETTA: 0-2. Match subito in salita per Bolzano

Bentrovati alla DIRETTA LIVE di HCB Alto Adige Alperia – HC Plzen, match di andata (il ritorno si giocherà il 20 novembre) degli ottavi di finale della Champions Hockey League 2019! Bolzano vuole continuare a stupire e attende alle ore 19.45 al Palaonda i temibili cechi per puntare ad un passaggio del turno che sarebbe letteralmente una impresa. La formazione altoatesina, infatti, sta scrivendo la storia dell’hockey italiano, avendo superato il girone di qualificazione, ed essendosi portata alla fase ad eliminazione diretta, cosa mai accaduta nelle annate precedenti.

Le Foxes si presentano al grande appuntamento in un buon momento di forma e, anche a livello di roster, coach Kai Suikkanen potrà contare sulla sua formazione al completo. Anche Mike Blunden, infatti, è pronto al rientro (dopo aver saltato il match contro il Fehervar) e cercherà di confermarsi in Champions Hockey League, avendo già messo a segno 5 gol e 1 assist. Gli avversari, tuttavia, non fanno certo dormire sonni tranquilli. Il Plzen, infatti, ha vinto in scioltezza il suo gruppo e ha messo in mostra un attacco spettacolare, da 25 reti in sei uscite.

Bolzano-Plzen sarà di scena alle ore 19.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello storico match del Palaonda per capire se gli altoatesini saranno in grado di scrivere ancor più la storia dell’hockey ghiaccio italiano, puntando alla qualificazioni ai quarti di finale. Buon divertimento!













9′ Ancora una conclusione per l’Alto Adige, ma tutto facile per Milchakov

9′ Bolzano si butta all’attacco ma la difesa ceca chiude in qualche modo. Si fa durissima per la Foxes, ma non è finita!

8′ RADDOPPIO DEL PLZEN! Miroslav Indrak segna il 2-0. Prima conclusione, ribatte Irving e tap-in elementare per il ceco.

7′ Buona ripartenza di Bolzano ,ma la conclusione da fuori non impensierisce Milchakov

6′ Ricordiamo che il match di ritorno il Repubblica Ceca si giocherà il 20 novembre.

5′ PLZEN IN VANTAGGIO! Conor Allen porta in vantaggio i cechi. Assist perfetto per Allen che trafigge Irving da distanza ravvicinata.

5′ Primi cambi per Suikkanen, riparte l’azione di Bolzano ma i cechi riprendono il puck.

4′ Ci prova Nemec dalla distanza, ma Irving risponde presente!

3′ Prima occasione per gli ospiti, ma gli arbitri chiamano l’ingaggio.

3′ Match ancora in fase di studio, ma i biancorossi hanno approcciato bene all’evento.

3′ Si torna a giocare!

19.55 Nuovamente intervento sul ghiaccio per sistemare la situazione. A breve si dovrebbe ripartire. Match a singhiozzo per ora!

2′ Il ceco ha perso molto sangue e il gioco è nuovamente fermo!

2′ Il puck è a disposizione di Bolzano che prova ancora la sortita offensiva. Ma Kratena è fermo per un colpo alla testa in balaustra.

2′ Match ripreso!

2′ Ancora tutto fermo, si sta provvedendo a sistemare il ghiaccio nella zona d’ingaggio.

2′ Pubblico da brividi al Palaonda! Cornice di pubblico strepitosa!

2′ Subito match sospeso. Gli arbitri stanno valutando un piccolo problema al ghiaccio. Non dovrebbe essere niente di preoccupante.

2′ Sulla carta l’HC Plzen parte nettamente favorita, ma Bolzano non vuole certo rendere la vita facile ai cechi!

1′ Subito una occasione per le Foxes, ma Milchakov respinge d’istinto la conclusione ravvicinata.

PARTITI!!! HA PRESO IL VIA BOLZANO-PLZEN!

19.45 Squadre schierate e pronte al via! Irving, McKenzie, Rowley, Blunden, Findlay e Irving per Bolzano. Plzen con Kindl, Jones, Straka, Kracik e Milchakov

19.44 Scenario da brividi al Palaonda!!! Ci siamo!!! Il match sta per iniziare!!!

19.43 Ed ora inno di Mameli! Tutta in piedi Bolzano!

19.42 Si parte con l’inno della Repubblica Ceca!

19.41 Ecco le Foxes che fanno il loro ingresso sul ghiaccio. Pronti per gli inni.

19.40 Cinque minuti al via! Le squadre sono pronte a fare il loro ingresso sul ghiaccio

19.39 Pubblico delle grandi occasioni al Palaonda con tutta Bolzano a sospingere i propri beniamini!

19.37 Le parole dei protagonisti rilasciate al sito ufficiale di Bolzano Hockey: “Sarà sicuramente una bella sfida, un match storico – spiega Anton Bernard – abbiamo raggiunto questo ottavo di finale lottando con le unghie e con i denti e sorprendendo tutti: secondo me possiamo giocarcela”. “Non vediamo l’ora di scendere sul ghiaccio – gli fa eco Brett Findlay – loro hanno chiuso il loro girone al primo posto da imbattuti, quindi sono sicuramente un’ottima squadra: noi però daremo il massimo e vogliamo ottenere un buon risultato davanti al nostro pubblico”.

19.35 I cechi, invece, hanno dominato il loro raggruppamento, vincendo tutte le gare, solo una ai supplementari.

1 Rep. Ceca HC Plzeň 6 5 1 0 0 25 14 +11 17

2 Svizzera HC Lugano 6 3 0 0 3 13 12 +1 9

3 Finlandia JYP 6 2 0 0 4 16 14 +2 6

4 Slovacchia HC ’05 Banská Bystrica 6 1 0 1 4 13 27 −14

19.33 Andiamo a rivedere il cammino delle due squadre. Bolzano ha chiuso al secondo posto il suo girone di qualificazione:

1 Sve Skellefteå AIK 6 4 0 2 0 27 13 +14 14

2 Ita HC Bolzano 6 2 2 0 2 20 16 +4 10

3 Fin HIFK 6 2 1 1 2 14 18 −4 9

4 Pol GKS Tychy 6 1 0 0 5 16 30 −14 3

19.31 Quarta linea:

Daniel Glira (DE) 21

Viktor Schweitzer (FW) 15

Ivan Deluca (FW) 46

Anton Bernard (FW) 18

Daniel Frank (FW) 94 Miroslav Indrák (FW) 95

Petr Kodýtek (FW) 88

Jan Eberle (FW) 17

19.30 Terza linea:

Markus Nordlund (DE) 40

Stefano Marchetti (DE) 88

Luca Frigo (FW) 93

Matti Kuparinen (FW) 22

Alexander Petan (FW) 19 Peter Čerešňák (DE) 14

Lukáš Pulpán (DE) 51

David Stach (FW) 20

Miroslav Preisinger (FW) 23

Ondřej Kratěna (FW) 22

19.30 Seconda linea:

Paul Geiger (DE) 3

Timothy Campbell (DE) 51

Angelo Miceli (FW) 26

Andrew Crescenzi (FW) 11

Marco Insam (FW) 8 Conor Allen (DE) 37

Lukáš Kaňák (DE) 97

Denis Kindl (FW) 92

Václav Nedorost (FW) 13

Vojtěch Němec (FW) 53

19.29 Andiamo a vedere le line-up delle due formazioni:

FIRST LINE

Jordan Rowley (DE) 13

Matthew MacKenzie (DE) 5

Daniel Catenacci (FW) 27

Brett Findlay (FW) 9

Michael Blunden (FW) 12 Jakub Kindl (DE) 4

Nicholas Jones (DE) 5

Petr Straka (FW) 55

Jaroslav Kracík (FW) 81

Milan Gulaš (FW) 77

19.27 Le Foxes sono pronte a scrivere la storia, essendo già la prima squadra italiana a raggiungere gli ottavi di finale della massima competizione europea!

19.25 Benvenuti al Palaonda di Bolzano! E’ tempo di Champions Hockey League! E’ tempo di Alto Adige Alperia contro HC Plzen!

