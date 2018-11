Hockey ghiaccio, Champions League 2019: Bolzano-Pilsen. Programma, orario e come vederla in tv e streaming

Ci siamo! L’HCB Alto Adige Alperia fa il suo esordio nella fase ad eliminazione diretta della Champions Hockey League 2019. Domani, martedì 6 novembre alle ore 19:45, al Palaonda andrà in scena il match d’andata degli ottavi di finale di CHL contro i cechi dell’HC Skoda Plzen. Bolzano sta scrivendo la storia, essendo la prima squadra italiana a raggiungere questo livello, ma non ha la minima intenzione di fermarsi. Si annuncia grande spettacolo in questo delicato primo round degli ottavi di finale, con le Foxes reduci da un buon momento di forma, e con la chiara intenzione di non accontentarsi di avere passato il girone di qualificazione, ma di volere puntare in alto. L’avversario di turno, tuttavia, non sarà certamente il più semplice del lotto, dato che l’HC Plzen ha vinto, o per meglio dire dominato, il Girone H con cinque successi ed un solo pareggio nel raggruppamento che comprendeva anche HC Lugano, JYP e HC Banska Bystrica.

Come seguire la sfida in tv e streaming.

Il match del Palaonda si potrà seguire in diretta su Video33 (visibile tramite il digitale terrestre solamente in Trentino Alto Adige) ed in diretta live streaming sul sito ufficiale della competizione www.championshockeyleague.com.

HOCKEY CHAMPIONS LEAGUE 2019

Ottavi di finale – andata

ore 19.45 HCB Alto Adige Alperia – HC Plzen

