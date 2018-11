Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano vince anche contro il Fehervar e sale a -1 dalla nuova capolista Graz99ers

L’HCB Alto Adige Alperia centra il terzo successo consecutivo in EBEL – Erste Eishockey Liga 2019 e, per qualche minuto, si issa in vetta alla classifica generale. Al termine degli incontri della 17esima giornata, però, sono i Graz99ers (che vincono contro l’EC-KAC) a volare al comando della graduatoria, in concomitanza con la quinta sconfitta consecutiva dell’ex capolista Vienna Capitals.

Gli altoatesini vincono con il punteggio di 3-1 nei confronti degli ungheresi dell’AVS Fehervar e approfittano degli altri risultati per salire in seconda posizione, ad una sola lunghezza dai Graz99ers. I viennesi, invece, continuano nella loro spirale negativa, con un andamento incredibile. Dopo 12 vittorie di fila, infatti, hanno totalizzato 5 sconfitte e riaperto ogni discorso a livello di graduatoria.

LA GARA

L’HCB Alto Adige Alperia è passata subito in vantaggio con la rete di Alexander Petan su assist di Brett Findlay al minuto 3:14, ma gli ungheresi non sono arrivati al PalaOnda come vittime sacrificali, anzi. Il Fehervar ci prova in ben 15 occasioni contro le 11 degli altoatesini. Sul fronte powerplay 0/1 per le Foxes, 0/2 per gli ospiti.

La seconda frazione prosegue all’insegna dell’equilibrio con i magiari che insistono e che, a 32:31 raggiungono il pareggio. Su assist di Csanad Erdely arriva la marcatura di Bence Stipsicz. Si arriva all’ultimo riposo in totale parità, con 21 tiri a 19 per il Fehervar e la sensazione che sarà un episodio a decidere la sfida.

Ne arriva uno subito in avvio di terzo tempo. Dopo appena 20 secondi, infatti, Daniel Catenacci riporta avanti le Foxes su assist del solito Brett Findlay. Gli ungheresi si rimettono a spingere per tornare di nuovo in parità, ma Bolzano non ci sta ed al 55:37 chiude i conti sul 3-1 con la doppietta di Petan, stavolta imbeccato da Angelo Miceli. Il match si chiude qui, con la formazione di coach Kai Suikkanen che chiude con 29 conclusioni pari e 1/3 nei powerplay.

GLI ALTRI MATCH

Vienna Capitals-Znojmo 3-9. Clamoroso rovescio interno dell’ex capolista che viene schiantata in casa dai cechi, terzultimi in classifica. Sfida che non ha storia con gli ospiti che chiudono il primo tempo avanti 2-1, prima dell’incredibile secondo tempo nel quale vanno a segno a ripetizione, per salire sul 7-1, con una precisione sotto porta clamorosa da 7 gol su 27 conclusioni. L’ultima frazione prosegue senza scossoni, con i cechi che fissano il punteggio sul 9-3 conclusivo.

Graz99ers-EC KAC 6-3. Dopo lo spavento, la vetta della classifica. Il match del Merkur Eisstadion di Graz prende il via con il Klagenfurt che vola sul 3-0 nei primi 20 minuti di gioco. Sembra un incubo per la formazione allenata da coach Doug Mason, ma negli ultimi due tempi cambia tutto. I Graz99ers vanno a segno con tre reti per frazione e chiudono sul 6-3 e, approfittando del ko di Vienna, salgono in vetta alla graduatoria.

VSV Panaceo-HC Innsbruck 3-4 dopo shotout. Soffrono più del dovuto gli austriaci che vincono in casa del fanalino di coda solamente ai tiri finali.

EH Linz-Dornbirn Bulldogs 5-2. Quarto successo nelle ultime cinque uscite per il Linz che sale in sesta posizione dopo un match contro i Dornbirn Bulldogs sempre condotto in vantaggio e chiuso con un punteggio, forse, troppo pesante per gli ospiti.

Nell’anticipo di ieri importante successo del Red Bull Salisburgo (che ha disputato due match in back-to-back) con il punteggio di 5-2 sul campo dello Medvescak Zagabria. Dopo un primo tempo ricco di reti, e concluso sul 2-3 in favore degli ospiti, la forza degli austriaci è risultata impossibile da pareggiare per i croati, che soccombono con altre due marcature. Con questi tre punti la squadra di Salisburgo si rilancia nelle posizioni di altissima classifica dopo la sconfitta di Klagenfurt di venerdì.

CLASSIFICA EBEL 2018/2019

1 Graz99ers 17 +24 37 2 HCBolzano 17 +15 36 3 Vienna Capitals 17 +6 35 4 RB Salisburgo 17 +27 33 5 EC-KAC 16 +9 28 6 EH Linz 17 -4 26 7 HC Innsbruck 17 -2 23 8 Dornbirn Bulldogs 17 -5 19 9 AVS Fehervar 17 -17 19 10 Znojmo 17 -14 18 11 Zagabria 16 -19 16 12 VSV Panaceo 17 -20 13

