Italia-Portogallo, Nations League 2019: le probabili formazioni. Mancini, quanti dubbi in attacco

Terminata la 12a giornata, la Serie A si ferma nuovamente per lasciare spazio alla Nazionale. Gli azzurri guidati dal ct Roberto Mancini si radunano oggi a Coverciano per preparare l’importante sfida di sabato 17 novembre contro il Portogallo, ultima partita della fase a gironi della Nations League 2019. A San Siro l’Italia deve assolutamente vincere se vuole tenere viva la speranza di qualificarsi alle Final Four (clicca qui per le possibili combinazioni in ottica passaggio del turno).

Le convocazioni hanno regalato qualche sorpresa, ma è difficile immaginare stravolgimenti nella formazione degli azzurri vista l’importanza della sfida. Più facile aspettarsi novità nell’incontro amichevole contro gli USA, in programma martedì 20 novembre. Per la partita di sabato Mancini dovrebbe riproporre il 4-3-3 visto in Polonia, anche se rimangono moltissimi dubbi relativi all’attacco.

Il reparto difensivo sembra intoccabile: Donnarumma tra i pali, Florenzi a destra, Biraghi a sinistra e la coppia centrale Bonucci-Chiellini hanno dimostrato coesione e sicurezza nelle utlime uscite. A centrocampo ha convinto la scelta del doppio regista, con Verratti e Jorginho quasi certi di partire dal primo minuto. Potrebbe cambiare invece il terzo giocatore in mediana. Il romanista Lorenzo Pellegrini ha dimostrato una condizione eccellente e reclama un posto da titolare. Mancini dovrebbe però confermare il cagliaritano Barella, prezioso per le sue doti da incontrista e per l’attitudine in fase di contenimento.



In attacco il commissario tecnico deve risolvere un vero e proprio rebus. Il punto fermo è Lorenzo Insigne, che nel Napoli continua a segnare con costanza tra campionato e Champions. Chiesa e Bernardeschi invece non stanno attraversando un gran momento di forma e Mancini sarebbe tentato di inserire nuovamente al centro dell’attacco azzurro una prima punta vera e propria. Se così fosse, l’ipotesi più probabile sarebbe il ritorno di Ciro Immobile (meno probabile la scelta di Pavoletti) e lo spostamento a sinistra di Insigne, mentre a destra ci sarebbe un ballottaggio tra Chiesa e Politano, che sta trovando ottime prestazioni nell’Inter.

Difficile aspettarsi sorprese dal Portogallo. Il commissario tecnico Fernando Santos dovrebbe riproporre la squadra vista nelle ultime uscite, nel tentativo di strappare un pareggio che garantirebbe il primo posto nel girone. In porta per i lusitani confermato quindi Rui Patricio, difesa a quattro con il napoletano Mario Rui, Pepe e Ruben Dias al centro e lo juventino Joao Cancelo a sinistra, centrocampo a cinque con Ruben Neves, Rafa Silva, William Carvalho, Pizzi e Bernando Silva, e l’ex milanista Andé Silva al centro dell’attacco.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Verratti, Jorginho; Insigne, Immobile, Chiesa.

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; Mario Rui, Ruben Dias, Pepe, Joao Cancelo; Ruben Neves, Rafa Silva, William Carvalho; Pizzi, Bernardo Silvia; André Silva.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: thelefty / Shutterstock.com