Calcio a 5, Musumeci verso Italia-Portogallo: “Siamo in forma, vogliamo un esordio importante”

Gli Europei 2026 di calcio a 5 sono partiti. Il torneo continentale di futsal, riservato alle nazionali, eleggerà il prossimo 7 febbraio la sua regina dopo un lungo percorso che vedrà al via 16 squadre che piano piano si assottiglieranno per arrivare al duello finale.

Fra queste c’è anche l’Italia che, dopo aver superato degli incredibili playoff – estromettendo il Kazakistan ai rigori dopo due partite thriller -, sarà chiamata al debutto nel Gruppo D sfidando i campioni in carica del Portogallo (sabato 24 gennaio alle ore 14.30).

Un impegno proibitivo per gli azzurri che viene analizzato così, sul sito della Divisione Calcio a 5, dal capitano Carmelo Musumeci: “Sono stati 10 giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia: un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio. Arriviamo alla prima partita con una condizione fisica ottimale e in questi ultimi giorni ci concentreremo sull’esordio”.

Il siciliano, presente anche agli Europei 2022, poi ha ricordato: “La prima volta non me la sono goduta tantissimo, anche perché eravamo ancora in un periodo condizionato dal Covid. Qui in Slovenia sarà la mia prima fase finale da capitano e questo non fa altro che aumentare il mio senso di responsabilità: quello che voglio trasferire ai miei compagni è proprio questa responsabilità e l’orgoglio di indossare la maglia azzurra, perché rappresentiamo un paese che in ogni sport ha sempre dato il massimo, che nel futsal ha avuto una storia importante. Sono sicuro che scenderemo in campo portando con noi tutto questo”.