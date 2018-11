Italia-Portogallo calcio, Nations League 2019: le probabili formazioni. Chance per Immobile in attacco?

Sabato 17 novembre alle ore 20.45 l’Italia di Roberto Mancini calcherà il campo del Giuseppe Meazza di Milano per affrontare nell’ultimo incontro del gruppo 3 della Lega A di Nations League 2019 il Portogallo, in vetta al girone a punteggio pieno. Gli Azzurri, dopo aver ottenuto il successo in Polonia e allontanato i fantasmi della retrocessione in Lega B, vogliono giocarsi le proprie carte e cercare di conquistare il primato del raggruppamento e qualificarsi alla Final Four. Condizione necessaria e non sufficiente per far questo sarà il confronto con i lusitani visto che un possibile successo della nostra compagine non basterà e molto dipenderà anche dall’esito dell’ultimo confronto dei portoghesi contro i polacchi (clicca qui per le possibili combinazioni in ottica passaggio del turno).

Un match particolare visto che, ad un anno di distanza, si torna a San Siro. Sul quel rettangolo verde si consumò uno dei momenti più negativi della storia del nostro calcio ovvero l’eliminazione dal Mondiale nel playoff contro la Svezia. Molte cose sono cambiate: c’è un nuovo allenatore e un nuovo presidente della FIGC. Si spera che anche il risultato sia diverso. Per quanto concerne le probabili formazioni, visto il forfait di Federico Bernardeschi potrebbe portare Mancini ad optare su Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, che in campionato sembra aver trovato con maggior continuità la via della rete, potrebbe essere tra i titolari, al centro del reparto offensivo e coadiuvato da Federico Chiesa e Lorenzo Insigne. Un 4-3-3 con Donnarumma tra pali; linea a quattro composta da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi; a centroampo Verratti, Jorginho in cabina di regia e Barella; davanti il trio citato. Dal canto suo Fernando Santos, orfano di Cristiano Ronaldo, dovrebbe puntare su un 4-3-2-1 con André Silva unico terminale offensivo, supportato alle spalle da Bernardo Silva e da Pizzi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini

Portogallo (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silvia; André Silva. Ct: Fernando Silva













Foto: kivnl / Shutterstock.com