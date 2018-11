Calcio, Nations League 2019: l’Italia si qualifica alla Final Four se…Tutte le possibili combinazioni

L’Italia può sperare nella qualificazione alla Final Four della Nations League 2019 di calcio. La nostra Nazionale, salita a quattro punti in classifica dopo il successo in Polonia, può ancora vincere il proprio girone e dunque accedere agli atti conclusivi della neonata manifestazione organizzata dalla UEFA.



Si deciderà tutto sabato 17 novembre quando affronteremo il Portogallo a Milano. I Campioni d’Europa guidano il girone a quota 6 punti e hanno bisogno di un pareggio per accedere direttamente alla Final Four, all’Italia invece servirebbe una vera e propria impresa. In testa al gruppo si trova il Portogallo che ha vinto le prime due partite: 1-0 in casa contro l’Italia e 3-2 in trasferta sulla Polonia. Dunque Chiellini e compagni devono sconfiggere i lusitani a San Siro il 17 novembre e poi sperare che i Campioni d’Europa non vincano tre giorni dopo contro la Polonia.

L’ITALIA VINCE IL GIRONE DI NATIONS LEAGUE E SI QUALIFICA ALLA FINAL FOUR SE:

– Batte il Portogallo a San Siro il 17 novembre con un solo gol di scarto e, tre giorni dopo a Guimares, i lusitani perdono contro la Polonia.

– Batte il Portogallo con almeno due gol di scarto e il Portogallo pareggia o perde contro la Polonia.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com