Italia-Portogallo oggi in tv, Mondiali calcio a 5 femminile 2025: orario, programma, streaming

Dopo aver superato la fase a gironi, grazie alla risolutiva vittoria per 3-1 contro l’Iran, la nazionale italiana è pronta a scendere in campo nei quarti di finale dei Mondiali Femminili di calcio a 5.

L’avversario da sfidare per le azzurre di Francesca Salvatore, in questo martedì 2 dicembre, sarà il fortissimo Portogallo: in una gara che si terrà alla PhilSports Arena di Manila e che metterà in palio un biglietto per le semifinali, dove ad attendere la vincente del confronto vi è già l’Argentina.

Il match tra Italia e Portogallo ai Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile si giocherà alle ore 11:00. Sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play e FIFA+ (quest’ultima piattaforma trasmetterà tutti gli incontri), infine OA Sport vi proporrà la Diretta LIVE testuale della partita delle azzurre.

CALENDARIO MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025

Quarti di finale – Martedì 2 dicembre

11.00 Italia-Portogallo – Diretta tv su Rai Sport HD

PROGRAMMA MONDIALI CALCIO A 5 FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E STREAMING

