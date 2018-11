F1, GP Brasile 2018: prove libere. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi, venerdì 9 novembre, andranno in scena le prime prove libere del GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos ci si attende la solita lotta tra Mercedes e Ferrari con in palio il campionato dei costruttori. Il titolo riservato ai piloti, infatti, è stato già conquistato da Lewis Hamilton che, dopo aver ottenuto la quinta corona in carriera, vuol centrare il bersaglio grosso per dare un contributo alla causa della sua squadra.

Le Frecce d’Argento godono di un vantaggio considerevole in graduatoria nei confronti del Cavallino Rampante (55 punti). La Rossa, però, dal canto suo non vorrà recitare un ruolo di secondo piano e punta a vincere. In particolare Sebastian Vettel vorrebbe interrompere il digiuno da vittorie che dura ormai da 6 corse. E dunque queste prime sessioni di libere saranno importanti per iniziare a definire gli assetti sulle monoposto e capire come indirizzare il lavoro nel weekend. Osservata speciale sarà anche la Red Bull. Reduce dal trionfo di Max Verstappen in Messico, il team di Milton Keynes va a caccia di conferme sul circuito brasiliano dove conterà sia la guidabilità che la potenza. Come andrà a finire?

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

14.00-15.30 Prove libere 1

18.00-19.30 Prove libere 2

GP BRASILE 2018, PROVE LIBERE: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

