Calendario Serie A calcio, tutte le partite del fine settimana (10-11 novembre). Gli orari e come vederle in tv e diretta streaming

Questo fine settimana si giocherà la dodicesima giornata della Serie A di calcio. Il calendario delle partite si aprirà venerdì 9 alle 20.30 con Frosinone-Fiorentina. Come di consueto sabato 10 si giocheranno poi tre gare: alle 15.00 Torino-Parma, alle 18.00 Spal-Cagliari, mentre alle 20.30 il Napoli affronterà in trasferta il Genoa. Obiettivo tre punti per i partenopei per restare in seconda posizione, mentre i rossoblù proveranno l’impresa per uscire dalla crisi.

Domenica 11 si parte con il lunch match delle 12.30 tra Atalanta e Inter. Ci attende una grande sfida all’Atleti Azzurri d’Italia con la squadra di Spalletti che cercherà di continuare l’impressionante striscia di vittorie, toccando quota otto. Si troveranno però di fronte un avversario ostico, visto che i bergamaschi stanno vivendo un ottimo momento e arrivano da tre vittorie consecutive. Alle 15.00 Chievo ed Empoli avranno l’occasione di fare risultato in casa, rispettivamente con Bologna e Udinese, mentre la Roma ospiterà all’Olimpico la Sampdoria. I giallorossi, dopo le ottime prove in Champions League, proveranno a trovare la definitiva svolta anche in campionato. Alle 18.00 si giocherà Sassuolo-Lazio, uno scontro diretto per il quinto posto in classifica.

La giornata si chiuderà alle 20.30 con il big match di San Siro tra Milan e Juventus. Una partita che ha sempre un valore particolare e che si preannuncia spettacolare. I rossoneri dopo tre vittorie consecutive in campionato avranno il test definitivo per capire le proprie ambizioni. Dall’altra parte la capolista non vuole più fare passi falsi ed è pronta a vincere per mantenere a distanza le rivali dirette nella corsa scudetto.

Di seguito il calendario completo della dodicesima giornata di Serie A, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.



CALENDARIO DODICESIMA GIORNATA SERIE A CALCIO

Venerdì 9 novembre

20:30 Frosinone-Fiorentina Sky

Sabato 10 novembre

15:00 Torino-Parma Sky

18:00 Spal-Cagliari Sky

20:30 Genoa-Napoli DAZN

Domenica 11 novembre

12:30 Atalanta-Inter DAZN

15:00 Chievo-Bologna Sky

15:00 Empoli-Udinese DAZN

15:00 Roma-Sampdoria Sky

18:00 Sassuolo-Lazio Sky

20:30 Milan-Juventus Sky













