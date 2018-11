F1, GP Brasile 2018: le gomme scelte dalla Ferrari e dalla Mercedes. Top team allineati

Il Mondiale piloti di Formula Uno 2018 fa già parte del passato. Lewis Hamilton si è laureato campione per la quinta volta e il prossimo round di Interlagos (Brasile), penultimo atto dell’annata, avrà un significato particolare: si correrà per puro spirito agonistico anche se qualcosa di concreto in ballo ancora c’è, ovvero il campionato dei costruttori. Una speranza che la Ferrari cercherà di tenere in vita, consapevole delle difficoltà: 55 punti di distacco dalla Mercedes, con sole due corse da disputare, sono tanti.

Come sempre le gomme reciteranno un ruolo determinante per il conseguimento del risultato pieno e allora, per questo weekend, la Pirelli ha messo a disposizione le seguenti tipologie: medie, soft e supersoft. I top team si sono allineati nella scelta delle mescole a banda rossa, quelle più morbide. Hamilton, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen, infatti, sfrutteranno ben 9 set di supersoft. L’unico a cercare una via alternativa è stato Kimi Raikkonen che infatti ha optato per un treno in meno di supersoft per avere a disposizione tre set di soft e 2 di medie. Il compagno di squadra, invece, disporrà di un solo treno di coperture a banda bianca e di 3 a banda gialla, come il suo grande rivale Hamilton e i due alfieri della Red Bull.

E’ chiaro che le sorti della contesa si decideranno sulla gestione degli pneumatici più morbidi per avere un rendimento costante e non dover ricorrere eccessivamente ai pit-stop. Le Mercedes nelle ultime apparizioni hanno sofferto molto l’usura delle gomme posteriori e dovessero essere confermati gli equilibri si troverebbero in difficoltà anche sull’asfalto brasiliano. Tuttavia, sarà interessante verificare se la Ferrari e anche la Red Bull, in evidenza in Messico, saranno così prestazionali con le mescole di questo weekend.

Il tracciato di Interlagos, anche per le possibili alte temperature, potrebbe portare ad un degrado notevole delle gomme, considerando che rispetto ai compound del 2017 quelli attuali sono di uno step più morbidi. Appare evidente che gran parte del lavoro dei team riguarderà questo aspetto. Non resta, a questo punto, che attendere gli effettivi riscontri dalla pista.













