F1, GP Brasile 2018: Max Verstappen sanzionato per gli spintoni a Ocon. Due giorni di servizi sociali

Max Verstappen è stato sanzionato per aver spintonato Esteban Ocon al termine del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi sul circuito di Interlagos. Il pilota della Red Bull dovrà svolgere due giorni di servizi sociali alla direzione della FIA entro sei mesi dall’accaduto.



L’olandese ha reagito in quel modo perché il pilota della Force India lo aveva tamponato in pista durante una manovra di doppiaggio, proprio quando Verstappen si trovava al comando della gara e iniziava ad assaporare la vittoria. Il 21enne ha dichiarato di aver perso perché ha trovato sulla sua strada un idiota, poi è andato a cercare Ocon nel paddock e lo ha spintonato più volte. Le immagini non sono passate inosservate ai commissari della FIA che hanno deciso di infliggere questa sanzione.

