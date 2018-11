F1, GP Abu Dhabi 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi 24 novembre sarà il giorno delle qualifiche del GP di Abu Dhabi 2018, ultima prova del Mondiale di F1. Sul circuito di Yas Marina, tra luci sfavillanti e attrazioni fuori dal comune, il Circus delle quattro ruote è pronto per mettersi in mostra nell’ultimo atto. I giudizi sono stati già emessi: Lewis Hamilton e la Mercedes sono campioni del mondo. In questo round non conteranno, dunque, i punti ma la soddisfazione di far proprio il GP di chiusura e guadagnare autostima in vista di quel che sarà l’anno venturo.

Lewis, messo in cassaforte il quinto titolo in carriera, vuol portare a 11 il computo dei successi stagionali per salutare questo 2018 nel modo più trionfale possibile. Il sigillo del fuoriclasse britannico ce lo si può aspettare per via della fame inesauribile di successi del 33enne nativo di Stevenage, anche per avvicinarsi sempre di più alla nomea di leggenda. Il n.44, infatti, è a quota 72 vittorie in carriera e le 91 perle del tedesco Michael Schumacher, oltre ai suoi 7 titoli, fanno parte degli obiettivi. Salire sul podio più alto in terra araba darebbe un ulteriore contributo al raggiungimento del traguardo.

Non vorrà stare a guardare la Ferrari. La Rossa si presenta a questo weekend con la voglia di mettere nel cassetto le ultime due uscite. La SF71H, in Messico e in Brasile, sul passo gara si è dovuta accontentare del ruolo di terza forza. Una posizione non soddisfacente per le ambizioni del Cavallino Rampante. Ad Abu Dhabi si vuol cambiare la tendenza e dare una scossa a questa seconda parte di annata nella quale le luci sono state poche.

C’è però da considerare la Red Bull e Max Verstappen. Il connubio tra la monoposto di Milton Keynes e il pilota olandese nelle ultime corse a Città del Messico e ad Interlagos è stato decisamente performante. La vittoria messicana e il successo sfiorato sull’asfalto sudamericano, non fosse stato per il clamoroso incidente con il francese Esteban Ocon, sono riscontri che certificano l’ottimo momento vissuto dalla squadra anglo-austriaca.

F1, GP Abu Dhabi 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, come sempre, saranno precedute dalla terza sessione di prove libere delle ore 11.00-12.00, e prenderanno il via alle ore 14.00 italiane. Per l’occasione l’evento sarà in diretta sia su SkySport (sui canali SkySport1 201 e SkySportF1 207) sia su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Il sabato di Yas Marina si potrà seguire anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet, mentre OA Sport, come ogni altro appuntamento, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo nel deserto di Abu Dhabi!

IL PROGRAMMA

Sabato 24 novembre

ore 11.00–12.00 Prove libere 3

ore 14.00 Qualifiche GP Abu Dhabi

Repliche su SkySportF1:

ore 17.00, 19.00, 21.00, 22.45, 00.30, 02.15

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

