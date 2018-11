Curling, finali Europei 2018: Italia-Germania per il bronzo e Svezia-Scozia per l’oro. Programma, orari e tv

CLICCA QUI PER LEGGERE IL LIVE DELLA SEMIFINALE TRA ITALIA E SCOZIA

Ha lottato strenuamente la Nazionale italiana di curling nella semifinale degli Europei 2018 a Tallinn (Estonia). La compagine nostrana però ha dovuto arrendersi alla Scozia con il punteggio di 9-6 e dunque domani tornerà in gioco comunque per una medaglia seppur di bronzo contro la Germania, sconfitta dalla favoritissima Svezia con lo score di 6-3. Un match dunque in cui i nostri portacolori vogliono assolutamente prevalere per chiudere alla grande una rassegna che gli ha visti protagonisti lungamente e che merita il riconoscimento del podio.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube World Curling TV. Sarà possibile seguirle anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale dei match. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 23 novembre

ore 13.00 Semifinali femminili

ore 18.00 Italia-Germania / finale per il bronzo del torneo femminile

Sabato 24 novembre

ore 09.00 Finale per l’oro del torneo femminile

ore 14.00 Finale per l’oro del torneo maschile: Svezia-Scozia













