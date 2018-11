Curling, Europei 2018: il sogno della finale per l’Italia sfuma all’extra end. Gli azzurri si giocheranno il bronzo con la Germania

Una partita emozionante, equilibrata e combattuta fino all’ultima stone, su cui è però sfumato il sogno di una storica finale per gli azzurri. L’Italia maschile viene sconfitta 9-6 dalla Scozia nella semifinale degli Europei di curling 2018 e lotterà quindi per la medaglia di bronzo. Questa sera a Tallinn (Estonia) i nostri portacolori hanno messo il cuore sul ghiaccio, dando tutto ciò che avevano e hanno comunque dimostrato di aver raggiunto il livello delle più forti compagini di questo sport.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin sono stati superati all’extra end dalla squadra guidata da Bruce Mouat, che è stata impeccabile nel momento chiave della partita. Domani alle ore 18.00 l’Italia sfiderà la Germania per conquistare la seconda medaglia di bronzo consecutiva dopo quella ottenuta in campo femminile lo scorso anno. La finale per l’oro sarà invece tra la Scozia e la Svezia di Niklas Edin, che ha battuto 6-3 i tedeschi e andrà a caccia del quinto titolo consecutivo.

Partita iniziata al meglio degli azzurri, che riescono a rubare subito la mano agli avversari e realizzano un punto. Gli scozzesi rispondono però con un centro e riportano il punteggio in parità sull’1-1. Nel terzo end, grazie a due ottimi tiri di Retornaz, l’Italia fa due marcature, ma arriva nuovamente la reazione della Scozia che ne fa altrettante in quello successivo e ristabilisce la parità sul 3-3. Nel quinto end Retornaz sbaglia completamente il suo ultimo lancio, colpendo la guardia e lasciando nella casa la stone avversaria. La Scozia ruba così la mano e per la prima volta passa in vantaggio, portandosi sul 4-3 all’intervallo.

Nella ripresa gli scozzesi riescono a rubare ancora la mano e fanno un altro centro, giocando molto bene tatticamente e chiudendo tutti gli spazi a Retornaz, che non riesce così ad andare a segno con la sua ultima stone. Nel settimo end la Scozia si difende bene e Retornaz opta per la mano nulla, e poi nel successivo realizza un punto, accorciando le distanze sul 4-5. Nel nono end la squadra di Mouat va ancora a segno e gli azzurri si giocano quindi tutto nell’ultimo end, a cui arrivano con due punti di distacco. Nell’ultima e decisiva mano Retornaz realizza un ultimo tiro magistrale e riesce con una dobbia bocciata a togliere le stone avversarie, segnando i due punti del pareggio. Si va così all’extra end, dove gli scozzesi hanno però il vantaggio dell’hammer e non sbagliano nulla, andando a mettere i tre punti della vittoria.













alessandro.farina@oasport.it

Foto: WCF